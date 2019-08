Barcelona no renuncia: volverá a intentar el fichaje de Neymar

Barcelona, tocado tras su primer tropiezo en la Liga en San Mamés, no ha renunciado a fichar a Neymar y va a presentar una nueva oferta la semana próxima al París Saint Germain (PSG) pese a la distancia en las posiciones con el club francés, según ‘Le Parisien’.

El periódico, que no precisa sus fuentes, afirma este domingo que el club catalán hará una nueva propuesta por el brasileño, aunque reconoce que resulta difícil entrever cuál puede ser su contenido después de haber cedido al Bayern de Múnich a Philippe Coutinho, que era una de las piezas maestras para un eventual fichaje de Neymar.



El PSG había aceptado la idea de los barcelonistas de venderles su delantero estrella en una operación que incluyera a cambio algún jugador del Barça. Pero exigía que hubiera además al menos 100 millones de euros, que fueran dos los futbolistas, y de una lista restringida en cabeza de la cual estaban Coutinho y Ousmane Dembelé.



El problema es que una vez que se ha esfumado la opción de Coutinho, Dembelé tampoco está por la labor, y ha hecho saber a los dirigentes del PSG y a su entrenador, Thomas Tuchel, que quiere quedarse en el equipo catalán.



Por todo eso, ‘Le Parisien’ especula con que el interés manifestado por los directivos del Barça podría ser simplemente un farol para dar la impresión de que se esfuerzan por conseguirlo y satisfacer a Messi, que ha hecho presión para la vuelta de Neymar.



En cualquier caso, también querrían que la estrella brasileña tomara la palabra para manifestar claramente que quiere volver a vestir la camiseta blaugrana.



Personas de su entorno vienen repitiendo ese mensaje desde el mes de mayo con mayor o menor insistencia, algo que viene a chocar con el discurso del PSG, que en los últimos días trata de instalar la idea de que Neymar no sólo sigue formando parte de su plantilla, sino que tiene todavía contrato para tres temporadas y que se quedará si no hay una oferta consistente.



Tuchel volvió a insistir este sábado en su argumento -pese a que no lo ha convocado para el segundo partido de liga de este domingo- de que para él un PSG fuerte es un PSG con el astro brasileño, y de que tiene intención de defenderlo y protegerlo para volver a ganar la confianza de la hinchada.



En cuanto a la opción del Real Madrid, tanto ‘Le Parisien’ como ‘L'Équipe’ afirman este domingo que no han cesado los contactos regulares con el representante del jugador, Pini Zahavi.



EFE