El Barcelona, con dos goles en los últimos compases del primer periodo, acabó con la resistencia del Cádiz y se apuntó un triunfo sin alardes por 2-0 que le permite proteger su clara ventaja de ocho puntos sobre el Real Madrid al frente de LaLiga española de fútbol.

El conjunto de Xavi Hernández cumplió con el guion tras el intenso partido del jueves ante el Manchester United en la Liga Europa (2-2) y a la vista del choque de vuelta de esta semana en Old Trafford. Sexta victoria seguida y de nuevo portería a cero, aunque no sin ciertas dosis de fortuna.



La presión que podía suponer el triunfo del Real Madrid el sábado en Pamplona se esfumó. Las rotaciones dieron sus frutos. De hecho, una gran acción individual de Ferran Torres, tras deshacerse de varios rivales, y culminada por Sergi Roberto, encauzó la victoria porque el Cádiz, hasta entonces muy serio y firme, no tuvo la más mínima opción de sobreponerse.

Lewandowski, presente

Con el duelo de la Liga Europa contra el Manchester United en la vuelta de la esquina, Xavi cumplió con lo dicho en la previa y apostó por las rotaciones.



Eric García, que había sido titular en uno de los nueve últimos partidos de Liga, fue la pareja de Andreas Christensen en el eje, Sergi Roberto se situó en la medular y Ferran Torres ocupó la punta derecha del ataque. También Ansu Fati gozó de su oportunidad. Y, pese a ello, el Barça entró con buen pie al encuentro. Sin Pedri, lesionado, 'Gavi' jugó más liberado en la zona ancha, Christensen reapareció como el capitán en el eje, buscando el hombre libre en la salida de balón y expeditivo en el corte, y Ferran Torres recuperó la sonrisa.



El delantero de Foyos, fue el gran animador del primer tiempo. Escorado en la derecha, fue una pesadilla para Arzamendia. El extremo azulgrana estuvo cerca de abrir la lata a los 20 minutos con una brillante jugada individual. Solo le faltó poner la guinda con el gol. Su disparo, sin embargo, salió desviado.

Barcelona vs. Cádiz. Foto: AFP

El exjugador del Manchester City volvió a brillar al filo del descanso con una jugada similar. Esta vez, en lugar de chutar, centró. Lewandowski se tiró en plancha y se topó con Conan. El rechace lo recogió Sergi Roberto y avanzó a placer a su equipo. El jugador de Reus se gustó poco después con una conducción en la medular y sirvió un caramelo en la frontal al matador polaco, que cruzó un zapatazo raso para encarrilar el encuentro al filo del descanso (45+1).



Decimoquinto gol en LaLiga del '9' azulgrana que encadenaba tres partidos sin ver portería En dos minutos, el Barça había conseguido lo más difícil ante un rival que, pese a las bajas de jugadores importantes como Pacha Espino, en el primer tiempo plantó cara siendo consciente de su inferioridad. Sergio González buscó defenderse sin renunciar a sorprender al Barça en transiciones rápidas o a balón parado.

Y la estrategia de la escuadra gaditana a punto estuvo de recoger sus frutos. Roger Martí ganó la espalda a la zaga azulgrana y, en el mano a mano con Ter Stegen, anotó un gol que no subió al marcador por fuera de juego.



Bogonda y Alcaraz lo probaron con dos disparos lejanos, pero el líder, insistente y concentrado, no perdonó las dos oportunidades que gozó antes de del descanso para afrontar el segundo tiempo con confianza. Los goles anestesiaron el duelo en la reanudación. Ferran Torres continuó con su monólogo por la banda derecha, Lewandowski rozó el tercer tanto y el Cádiz se animó con el balón.



Roger Martí volvió a ver cómo el árbitro le anulaba otro gol, esta vez por falta de Fali a Ter Stegen. Con todo, movió el árbol Sergio González con la entrada de Lozano, Sobrino y Alejo. Jugó el Cádiz con dos puntas y pisó más el área, mientras el Barça, más tímido en ataque, dormía el encuentro con el balón. Tras el carrusel de cambios de Xavi, los locales se relajaron todavía más y lo aprovechó el equipo andaluz para buscar con insistencia el gol en el último cuarto de hora.

Avisaron los de Sergio González a balón parado con un cabezazo de San Emeterio que paró Ter Stegen. En la siguiente jugada, otra mano providencial del portero alemán y el palo evitaron el tanto de Chris Ramos, tras una notable jugada individual. Lozano también rozó la diana con un cabezazo que se topo con la madera. Pese a la insistencia final del Cádiz, el resultado ya no se movió y el partido acabó con el debut en LaLiga del delantero del juvenil Ángel Alarcón. El Barça ya piensa en Old Trafford.

Síntesis

2 - Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Christensen, Eric Garcia, Balde; Frenkie de Jong (Kessie, min.69), Sergi Roberto, Gavi; Ferran, Lewandowski (Raphinha, min.74) y Ansu Fati (Alarcón, min.85).



0 - Cádiz: Conan; Iza, Luis Hernández, Fali, Arzamendia; Bongonda (Sobrino min.62), Rubén Alcaraz (San Emeterio, min.69), Escalante (Alejo, min.62), Brian (Lozano, min.62); Alex y Roger Martí (Chris Ramos, min.74).



Goles: 1-0, min.43: Sergi Roberto. 2-0, min.45+1: Lewandowski.



EFE

