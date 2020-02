Barcelona sufre un comienzo de año de escándalos y crisis

Barcelona arde. El comienzo del 2020 ha desatado un voraz incendio en el laureado equipo catalán, expuesto a escándalo tras escándalo, con cambio de entrenador, eliminación de la Copa del Rey, la incomodidad de Lionel Messi –su máxima figura– y ahora la revelación del supuesto plan de desprestigio que habría sido pagado por el propio club contra jugadores y dirigentes. Un caos impensado.

Barcelona no está acostumbrado a semejante tormenta. Ayer, el presidente Josep Maria Bartomeu, en un acto desesperado, tuvo que ponerles la cara a los líderes de la plantilla (Messi, Piqué, Busquets y Sergi Roberto) para explicarles los últimos acontecimientos: la revelación en la prensa de que la empresa contratada por el club tendría la misión no solo de limpiar la imagen de Bartomeu, sino la de desacreditar a algunas figuras del equipo, creando cuentas falsas en redes sociales para atacarlos, lo mismo que con el candidato a la presidencia del club, Víctor Font. Bartomeu empeñó su palabra, les aseguró que todo es falso, pero la plantilla está incómoda y preocupada, según medios españoles.



Bartomeu tuvo que salir ayer a desmentir la noticia, que fue publicada por la Cadena Ser y que tuvo amplio eco. De hecho, Marca dio otros detalles del supuesto plan de desprestigio, que estaría enfocado en tres áreas: la puesta en marcha de una campaña para incomodar el candidato a la presidencia, hacer preguntas y críticas desde sus cuentas a su discurso, y abrumar a toda la candidatura”, dice Marca.



El año oscuro

Esta parece ser la gota que derramó el vaso en el Barcelona. El poderoso equipo español ha sufrido golpe tras golpe en este 2020. La crisis comenzó con la pérdida del liderato de la Liga –cedido al Real Madrid– y con el despido del técnico Ernesto Valverde tras la derrota en la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid.



Asumió Quique Setién, en medio de las críticas de diferentes sectores de opinión que no ven en Setién el hombre para ocupar el trono técnico. Y el DT entró en reversa, con la eliminación en la Copa del Rey a manos del Athletic. El fútbol del Barcelona está en decadencia, no convence ni cuando gana, el equipo sufre en cada partido, y eso ha generado un clima de tensión.



En medio de ese malestar deportivo, estalló otro petardo: las duras declaraciones del director deportivo Éric Abidal, quien tras la salida de Valverde expuso a los futbolistas en público con frases como que “muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho”. Sus declaraciones despertaron la ira de Messi, quien exigió a Abidal que aclarara sus opiniones.



“Cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos”, dijo Messi.



En los medios españoles se pronostican dos daños colaterales a esta situación: la renuncia del presidente Bartomeu y la convocatoria de elecciones, o la marcha de Messi.



De hecho, la crisis coincide con la reciente versión de la prensa italiana sobre un supuesto interés de la Junventus y del Inter para fichar al argentino por 350 millones de euros, según publicó el medio Tuttosport. Todo apunta a que Messi, que tiene contrato hasta 2021 pero con cláusula en cada temporada, ya no es intocable por otros clubes.



E l equipo está a una semana de afrontar el duelo de la Liga de campeones contra el Nápoles, mientras intenta superar al Madrid. Barcelona pasa los que podrían ser sus días más difíciles desde que Messi es su estrella.



