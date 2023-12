Insólito: por sequía, jugadores del Barcelona no se podrían bañar luego de cada partido

Hay preocupación en Cataluña por los problemas de sequía que está afrontando la región de España. Por esta razón, el gobierno decidió restringir el uso desmesurado de agua.



Según cifras entregadas por la Generalitat de Cataluña, el agua en pantanos y embalses son cada vez más, bajos y han prendido las alarmas, su capacidad ha bajado hasta el 17,7 por ciento y no se descarta que para principios de 2024 llegué al 16 %, número que obligaría a entrar en fase de emergencia.



La preocupación de que bajen más los niveles ha llevado al gobierno a elaborar un plan para disminuir el consumo excesivo de agua, la hoja de ruta afecta a los clubes de Cataluña que no podrán gastar más líquido del permitido.

Barcelona vs. Girona. Foto: AFP

Barcelona, Girona y Espanyol deberán ahorrar agua, por lo que sus jugadores no tendrían permitido bañarse después de cada partido, luego de las declaraciones del

consejero de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, quien invita a los ciudadanos a no bañarse en gimnasios, vestuarios y centros deportivos.



El consejero hace un llamado para que la ducha la tomen en casa y sea más corta, por lo que los jugadores no podrían bañarse después de los partidos de la Liga de España, la Copa del Rey y la Champions League (en el caso del Barcelona).

Barcelona vs. Girona Foto: Quique García. Efe

Las medidas serán similares a las adoptadas en medio de la pandemia del covid-19: “Como pudimos comprobar después del confinamiento. Se tratará de volver a lo que ya se hizo con el covid. Tras la actividad física habrá que ducharse en casa”.



Además del fútbol, el baloncesto, la Fórmula 1 y varios deportes podría ser afectados por estas medidas que se están estudiando en el caso de bajar a 16 % los niveles de agua.

Girona vs. Real Madrid Foto: David Borrat. Efe

Cabe mencionar que la Agencia Catalana del Agua (ACA) sancionará a las personas, empresas o clubes que no ahorren agua en medio de la sequía. Las multas van desde los 18.777 a 54.355 euros.

