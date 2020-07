Un consuelo: Barcelona termina la liga española con una goleada

La ambición de Leo Messi, que firmó otros dos goles y batió su récord de asistencias, proporcionó cierto consuelo a la despedida del curso en LaLiga Santander del

Barcelona, que goleó a domicilio al Alavés (0-5) para centrarse desde ya en la Liga de Campeones, el único objetivo que le queda al conjunto de Quique Setién. Messi agranda su historia.

El Barcelona dejó atrás la gran decepción del jueves pasado, tras perder toda opción por revalidar el título de Liga y aprovechó la falta de tensión de un adversario con los deberes hechos para lograr una goleada y alimentar su autoestima. En un encuentro jugado con muchísimo calor, con una temperatura superior a los 30 grados, el

Barcelona endosó un severo correctivo a un Alavés apático y sin fuelle en este final liguero.



Los de Setién realizaron una exhibición en una primera mitad en la que estrellaron tres balones contra los palos de la portería de Roberto y marcaron tres goles. En la segunda, bajaron el ritmo, pero redondearon su goleada con dos tantos más, obra de Nelson Semedo y Leo Messi, que logró dos en este envite.



En el minuto 3, Riqui Puig estuvo a punto de marcar su primer gol con el

Barcelona al recibir un buen pase de Ansu Fati desde la izquierda y, con su pierna diestra, lanzar un durísimo trallazo que se estrelló contra el travesaño. Dominaba el equipo catalán ante un conjunto vasco impreciso en ataque cuando, en el minuto 8, Messi no llegó sólo en el área a un fantástico balón de Sergio Roberto en una jugada que el argentino inició en la frontal.



Siguió insistiendo el cuadro catalán y, en el 12, Riqui Puig asistió a Arturo Vidal que, por segunda vez, estrelló el cuero contra el travesaño tras empalmarlo con mucha dureza con la derecha. En el minuto 15, un gran Leo Messi entró en acción y, tras un amago, le pegó con maestría con la zurda para, por tercera vez, estrellar el cuero contra la madera.



Tanto insistía el Barcelona que se adelantó en el marcador en el minuto 23, momento en el que Messi asistió desde la derecha a Ansu Fati para que el delantero, llegando desde atrás y adelantándose a la muy lenta defensa albiazul, batiera a placer a Roberto Jiménez.



Salvó a su equipo el meta babazorro en el minuto 27 cuando Luis Suárez aprovechó un gran pase en profundidad de Riqui Puig para plantarse sólo ante el portero, que estuvo listo para desviar su remate en el uno contra uno. No supo entrar en el partido el Alavés y, nada más acabar la pausa de hidratación, Leo Messi aprovechó una gran asistencia de Riqui Puig, letal en el pase, para, tras dos amagos, batir a Roberto.



Prosiguió la exhibición del Barcelona y, en el 43, otra vez el portero alavesista salvó a su equipo desviando a córner en una buena parada un testarazo de Arturo Vidal, que peinó un centro de Messi. Antes, el Alavés tuvo la única acción clara de peligro en su triste primera mitad, pero Lucas Pérez no llegó al pase de Joselu en una jugada iniciada por un Oliver Burke que conectó con el 'nueve' alavesista. Metió tres cambios López Muñiz en el descanso dando entrada a Tachi, Pere Pons y Luis Rioja por Laguardia, Burke y Lucas Pérez.



En el 47, Pere Pons, solo en el área, no acertó a rematar en inmejorable posición un buen pase de Joselu, mientras que Lenglet se lesionó minutos después. En el 57, en una rápida transición, Riqui Puig asistió a Nelson Semedo, que estrenó en el partido momentos antes, para que éste fusilara a Roberto y estableciera el 0-4. Bajó el ritmo el omnipresente cuadro blaugrana hasta que en el 75, Jordi Alba asistió a Leo Messi para lograr el 0-5.

Con este gol, el rosarino completó un partido redondo, ya que alcanzó las 25 dianas y, además, batió el récord de asistencias de la historia de la liga al dar su vigésimo primer pase de gol a Ansu Fati en la jugada del 0-1. Con todo ya sentenciado, tuvo la mejor del Alavés Joselu al rematar de cabeza un centro lateral de Adrián Marín, pero su testarazo se perdió cerca del poste con Neto a media salida ya superado. Además, antes del final, Martín Aguirregabiria se lesionó la rodilla y, al haber hecho todos los cambios, el Alavés se quedó con diez. -- Ficha técnica: 0 - Alavés:



En la segunda parte, Semedo aprovechó una asistencia de Riqui Puig para subir el 0-4 al marcador y Messi, de nuevo, a los 75 minutos, cerró la cuenta con un remate a bote pronto a centro de Jordi Alba.



