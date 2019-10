¿Se enredará el Barcelona con Slavia Praga?

Un Barcelona al alza, con su trío atacante en su mejor versión, al que se añadirá Ousmane Demebélé, jugará este miércoles en la República Checa en la tercera jornada del grupo F de la Champions contra el Slavia de Praga, un rival contra el que el equipo azulgrana no se ha medido nunca.

Sí, en cambio, el Barcelona ha jugado en su estadio, el Eden Arena (Sinobo Stadium), cuando se enfrentó al Viktoris Plzen (0-3), hace ocho años en la Liga de Campeones, con triplete de Messi. Aquel partido se debió disputar en un terreno que reuniese las condiciones de la UEFA, cosa que no ocurría con la cancha del rival.





En su estreno contra el Slavia mañana en el Sinobo Stadium, el Barcelona llega en su mejor versión y con todo, a excepción del lesionado Sergi Roberto, pero con Ousmane Dembélé, quien el fin de semana se perdió por sanción la victoria de los barcelonistas en el campo del Eibar (0-3).



Otro jugador que seguro que entrará en el once barcelonista será Gerard Piqué, quien también se perdió por sanción el partido contra el Eibar, cuyo hueco lo cubrió un Samuel Umtiti que ofreció una buena actuación, en el primer partido que jugó en la temporada.



Con Jordi Alba ya recuperado, el entrenador azulgrana ya dispone de su cuarteto titular en defensa, igual que ocurre en la media y en ataque. Debido a que el fin de semana no se jugará el clásico, suspendido 'sine die' aún, el equipo azulgrana aparecerá en el césped del Sinobo Stadium con toda su artillería pesada.



El Barcelona es claro favorito para saldar el partido con victoria y encarar la segunda parte del grupo F con todo de su parte para alcanzar la vigésimo primera clasificación como líder para la siguiente fase de la Liga de Campeones.



Tras un empate contra el Borussia Dortmund en la primera jornada (0-0) y un apurado 2-1 (doblete de Luis Suárez) contra el Inter, en la segunda, el Barcelona afronta la tercera jornada contra un Slavia que firmó un partido más que sobresaliente contra el Inter en el arranque de esta Champions y que acabó empatando en Milan tras recibir un tanto en el añadido.



Las cinco victorias seguidas del Barcelona avalan su buen momento, en el que el fin de semana pasado se le sumó el liderato en la Liga, merced a su triunfo, combinado con la derrota del Madrid en Mallorca (1-0).



Esta consistencia en los resultados, a la que se le añade que en los cinco últimos partidos solo ha encajado dos tantos, se refuerza con el buen momento de su línea ofensiva, en la que, por ejemplo, en el último partido marcaron sus tres componentes (Messi, Luis Suárez y Griezmann).



El ariete uruguayo, además, ha marcado en los últimos cuatro partidos y es el máximo realizador de su equipo, con siete tantos en todos los torneos (5 en la Liga). El campo del Slavia se ha convertido en un fortín, pues sólo ha caído el equipo checo en dos de los últimos nueve partidos que ha disputado como local, mientras que la estadística no es muy exitosa para el Barcelona como visitante, pues cuenta con solo cuatro victoria en sus últimos catorce desplazamientos por Europa.



El Slavia es el actual líder de la Liga checa, con once victorias y dos empates en la trece jornadas ligueras, mientras que en Euroropa, solo cuenta con el empate de la primera jornada en Milan, al caer en Dortmund (2-0) en la siguientes.



Su estructura tiene un gran peso en la selección de la República Checa, que hace unos días doblegó a Inglaterra (2-1) en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2020.



Están el portero Kolar, los defensas Coufal, Boril, Kudela y los medios Soucet y Husbauer. Además, el conjunto de Praga cuenta con tres destacados futbolistas, como son Olayinka (Nigeria), Stanciu (Rumanía) y Yusuf (Bahrein). El Slavia tiene lesionado a Traoré, y son dudas Takács y Hovorka.

EFE