Fluminense busca el pleno brasileño en la semifinal de la Libertadores

Un frágil Fluminense pretende lograr la hazaña de alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores-2021 en su visita de este jueves en Guayaquil al fortalecido Barcelona, que se trajo un punto de oro de la ida. El juego se verá por ESPN desde las 7:30 de la noche

Tras el empate 2-2 hace una semana en Rio de Janeiro, con agónico gol de penal del veterano Fred (90+5), el 'Flu' está obligado a mostrar más de lo que presentó en el primer capítulo por los cuartos de final.



"Tenemos que ganar el juego (en el desquite), y esa es nuestra vida, ganar. Estamos vivos", arengó el timonel del elenco carioca, el brasileño Roger Machado.



El desafío del tricolor tiene dificultad cuando los 'toreros' de Barcelona han sido implacables de locales. En el puerto guayaquileño superaron a poderosos como Boca Juniors (1-0) y Santos (3-1) en primera ronda, además de Vélez Sarsfield (3-1) en octavos.



Si bien tiene algo de ventaja al hacer tablas en el Maracaná, el popular conjunto ecuatoriano, subcampeón de la Libertadores en 1990 y 1998, no quiere confiarse.



"Todavía no está conseguida la clasificación, debemos mantener los pies sobre la tierra para definir en casa", manifestó el estratega canario, el argentino Fabián Bustos.



El vencedor de la llave enfrentará en las semifinales a Flamengo, que le pasó por encima a Olimpia de Paraguay (1-4 en la ida y 5-1 en la vuelta).

Luego del traspié copero en casa, donde se puso en ventaja a los 26 minutos, se dejó sobrepasar en el segundo tiempo e igualó in extremis, el 'Fluzão' completó una semana de sinsabores al caer por 4-2 ante Internacional por el Brasileirao-2021 con dos tantos en los descuentos. Con 17 puntos en 15 partidos, aparece en el puesto 15 entre 20 clubes.



La irregular campaña amenaza el cargo de Machado, quien se jugaría su última carta en Guayaquil. "Vamos a ir a su estadio para intentar ganar, hacer todo lo posible para hacer un mejor juego, ser superiores y clasificarnos", indicó el capitán Fred.



Otra preocupación carioca serán las bajas ofensivas por lesión del creativo Caio Paulista y del ariete Gabriel Teixeira, autor del primer gol en la ida.



Bustos recordó que "Fluminense tiene argumentos y jugadores de mucha jerarquía". Empero, el 'Flu' solo tiene lamentos frente a rivales ecuatorianos. Liga de Quito le arrebató los títulos de la Libertadores de 2008 y de la Copa Sudamericana de 2009 en el Maracaná.



AFP

