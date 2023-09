Barcelona comeback against Celta Vigo 🤯



81’ min Lewandowski

85’ min Lewandowski

89’’ min Cancelo wins it for Xavi’s Barcelona



Xavi is restoring this Barcelona team 😍🥹#BarcaCelta #barca #6160224test #عتق_رقبة_حازم_عبدالله_المطرفي #النصر_الأهلي #اليوم_الوطني_93_السعودي pic.twitter.com/KVtGgmfkr6