Millonarias pérdidas del Barcelona por la covid-19

El FC Barcelona ha perdido 97 millones de euros como consecuencia del impacto de la pandemia en sus cuentas, según desveló el vicepresidente económico Jordi Moix en un encuentro telemático con los medios.

En este periodo, la entidad azulgrana ha dejado de ingresar 203 millones de euros (855 millones de euros en lugar de 1.059 millones proyectados, un 18 por ciento menos) y ha gastado 74 millones de euros menos (955 en vez de 1.029).



Se han reducido los ingresos en las partidas de Estadio (-47 millones de euros), patrocinadores y giras (-37), tiendas (-35), derechos televisión (-35), otros (-29), Museo FC Barcelona (-16) y eventos (-3).



El club ha reducido su gasto en 74 millones, un 2 por ciento menos, de los cuales 42 son por reducción de los salarios deportivos, 30 en gastos de gestión y el resto en salarios no deportivos.



La deuda financiera millones se sitúa en 379 millones de euros (242 millones más como consecuencia de la pandemia) y la EBITDA (gestión de caja) en 104, 1,64 puntos porcentuales superior a lo que determinan los estatutos del club. Sin la afectación de la COVID-19, el club tenía previsto unos beneficios de 2 millones de euro.



Moix también ofreció datos sobre las pérdidas anunciadas por otros club europeos. Se refirió a los 71,4 millones que ha perdido el Juventus, los 43,4 millones del Borussia Dortmund y los 110 millones de pérdidas estimados por el Manchester United. En este sentido recordó que durante la pandemia, los clubes europeos han dejado de ingresar 4 billones de euros, con un 26,3 ñpor ciento menos de ticketing.



En cuanto a la estimación del presupuesto para el próximo ejercicio, Moix admitió que las cifras no se han cerrado a la espera de que finalice el mercado de fichajes (precisamente este 5 de octubre), pero estimó unos ingresos previstos de 791 millones de euros.



Lo cual supone una caída de ingresos de 199 millones de euros respecto al último año sin COVID-19 (2018-19), donde se produjeron de unos ingresos de 990 millones de euros. La idea del club es que se produzca una reducción de la masa salarial.



La previsión que tiene el club es que el estadio se pueda abrir al 25 por ciento de su aforo en diciembre y calcula que en febrero alcance el 100 por ciento para ir recuperando el presupuesto. "El futuro del club no está en peligro, es sólido", dijo Jordi Moix.



El club también espera una cantidad "ligeramente inferior" que en temporadas anteriores "por el contexto de mercado provocado por la pandemia".



