El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, acusó al Real Madrid de realizar un ejercicio de "cinismo sin precedentes" por personarse en la causa del 'caso Negreira' y tildó la actitud del presidente de LaLiga, Javier Tebas, de "irresponsable" que no beneficia a la competición.

En la rueda de prensa para dar explicaciones sobre los pagos millonarios de la entidad al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, el dirigente azulgrana elogió el comportamiento "responsable y prudente" sobre el caso de los dirigentes de la Real Federación Española (RFEF), la FIFA y el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Laporta, en cambio, lamentó que el Real Madrid haya ido "por libre" al personarse como perjudicado en la causa que investiga al club azulgrana, Enríquez Negreira y a los expresidentes de la entidad Sandro Rosell y Josep María Bartomeu por distintos delitos de corrupción.



"Que este club (el Real Madrid) se persone y alegue que se siente perjudicado deportivamente en el mejor periodo del FC Barcelona me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes", aseveró Laporta, quien opinó que el club blanco históricamente "ha sido favorecido" por las actuaciones arbitrales.

Facebook Twitter Linkedin

Barcelona vs Real Madrid. Foto: EFE



Y, en este sentido, añadió: "Durante siete décadas la mayoría de los dirigentes del Comité Técnico de Árbitros han sido de forma ininterrumpida exsocios, exdirectivos o exjugadores del Real Madrid".

Laporta dice que se dañaron las relaciones entre Barcelona y Real Madrid



De esta manera, el presidente azulgrana admitió que las relaciones con el club blanco están "institucionalmente tocadas" por, según apuntó, la reacción "beligerante" de sus dirigentes.



"Estaba bajo presión de la masa social del Real Madrid, lo puedo entender, pero no puedo aceptarlo ni dar nuestra opinión en esta cuestión", respondió Laporta al ser preguntado sobre su relación con Florentino Pérez, con el que ha hablado en las últimas semanas.

Facebook Twitter Linkedin

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Foto: EFE



Asimismo, Laporta criticó las manifestaciones públicas de Javier Tebas desde que el pasado febrero se publicaran las informaciones en relación a los 7,3 millones de euros que el Barcelona pagó a Enríquez Negreira entre los años 2001 y el 2018. Según el presidente, el máximo dirigente de LaLiga ha intentado con sus declaraciones "alimentar esta polémica" como "aportar documentos erróneos" a la causa, haciendo referencia a los manuscritos encontrados en casa del exdirectivo azulgrana Josep Contreras.



El presidente azulgrana anunció, además, que acudirá a la próxima asamblea de LaLiga del 19 de abril por el 'Caso Negreira' y reiteró que esta investigación haya empezado en este momento "no es casual".

Facebook Twitter Linkedin

Javier Tebas Foto: EFE



Laporta relacionó directamente que la causa está siendo investigada en un momento en el que el Barcelona está "saliendo" de la crisis económica y deportiva que arrastra, ha decidido que las obras del Espai Barça las ejecute la empresa turca Limak y no ha firmado el 'Plan Impulso' de LaLiga con el fondo de inversión CVC.



"Es el ataque más feroz de la entidad en el transcurso de su historia", remachó el dirigente azulgrana, quien se dirigió directamente al presidente de LaLiga para pedirle que pare con "esta incontinencia verbal" porque, según dijo, no hace ningún favor a la competición que representa.



No obstante, Laporta destacó que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, "está actuando con prudencia", a pesar de que en una entrevista en un periódico esloveno calificara la situación del Barça de "excepcionalmente grave" a raíz de la explosión del 'caso Negreira'.

Facebook Twitter Linkedin

Aleksander Ceferin, presidente de la Uefa. Foto: EFE



"(A Ceferin) le reconozco que está actuando con prudencia y no ha caído en la trampa del señor Tebas, que está intentando ensuciar al club. Estoy convencido de que la UEFA se pronunciará en el momento que seremos juzgados", puntualizó.



Por ello, aplaudió que el máximo organismo del fútbol europeo no se apunte a "este linchamiento público sin juicio" que, en su opinión, sí que están realizando otros organismos, y se mostró convencido de que el Barcelona no será sancionado sin jugar la próxima edición de la Liga de Campeones.



Pese a la investigación abierta por el máximo organismo del fútbol europeo, Laporta informó de que no abandonará el proyecto de la Superliga que el club azulgrana abandera junto al Real Madrid y el Juventus. "Estamos en contacto con la UEFA y la capacidad de diálogo que tenemos con ellos existe, aunque tengamos discrepancias en otros aspectos", matizó.



DEPORTES

Con Efe

Más noticias de Deportes