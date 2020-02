Crisis en el Barcelona: si se va Messi, ¿qué equipo podría ficharlo?

Durante mucho tiempo, parecía imposible la idea de que alguna vez Lionel Messi pudiera decirle adiós a Barcelona, club en el que surgió al estrellato y con el que conquistó decenas de títulos. Sin embargo, los problemas internos, incluido un cruce dialéctico con el director deportivo de la entidad blaugrana, Éric Abidal, podría darle al astro rosarino la posibilidad de dar el portazo en los próximos meses.

Messi tiene en su favor una carta de peso, que tiene a Barcelona en la incertidumbre: a fines de junio, tiene la posibilidad de dejar el club sin ningún costo, siempre y cuando avise con un mes de antelación. Así, cuando cumpla 33 años, el capitán de la selección argentina podría tener un nuevo destino futbolístico.



La crisis llega también en un momento clave, porque el presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, todavía no comenzó las gestiones para la renovación del contrato del rosarino. En septiembre del año pasado, Messi reconoció la existencia de la cláusula de salida, y en una entrevista con el diario Sport, fue claro: "Yo quiero ganar en este club. Esta es mi casa. No tengo intención de moverme a ningún lado pero quiero seguir compitiendo y ganando. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato, sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador".



Eso sí: más allá de que cualquier entidad querría contar con él, la certeza es que sólo unos pocos clubes podrían hacer el esfuerzo necesario para tentarlo y sumarlo a sus filas. ¿Cuáles son esos candidatos? Paris Saint Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter de Milán.



Sin embargo, y aun cuando no tendrían que desembolsar nada por la transferencia, el posible nuevo destino debería contemplar un contrato multimillonario para el argentino, que la Gazzetta estima que oscilaría entre los 50 y los 85 millones de euros por temporada. Dentro de esta nómina de candidatos, Daily Mail considera a Manchester City como el favorito, por tener la capacidad económica para hacer ese desembolso, y también por la posibilidad de jugar con su amigo Sergio Agüero y volver a ser dirigido por Pep Guardiola. Lo que sí está claro es que, en caso de producirse, la salida de Messi provocaría un terremoto de consecuencias imprevisibles en Barcelona.



LA NACIÓN

GDA