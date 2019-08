Con Griezmann como líder, Barcelona goleó 5-2 al Betis

Barcelona, con un doblete del francés Antoine Griezmann y buenas sensaciones colectivas, reaccionó en su puesta de largo como local, en un encuentro que remontó y sentenció en apenas 18 minutos -entre el 42 y el 60- cuando pasó por encima de un Betis desbordado (5-2).

El vigente campeón de LaLiga Santander sumó los tres primeros puntos del curso y se sobrepuso al tanto inicial de Nabil Fekir con sus mejores armas: presión alta, circulación rápida de balón y gol, con Griezmann completando un debut soñado en el Camp Nou.



El francés empató el encuentro en el minuto 42, puso por delante a su equipo tras la reanudación, cuando Carles Pérez y Jordi Alba se sumaron a su fiesta para sentenciar el encuentro en quince minutos.



Y eso que sin los lesionados Dembélé, Messi y Suárez, Valverde apostó por un tridente ofensivo de circunstancias formado por un jugador del filial -Carles Pérez- otro que parecía estar en la rampa de salida -Rafinha- y Griezmann, el fichaje estrella de la temporada.



En la previa, pidió Valverde al francés más participación. El exjugador del Atlético respondió con un primer tiempo notable. Situado en la punta de ataque, el galo se movía entre líneas, aceleraba el ataque azulgrana y desatascaba al primer toque cuando Rafinha y Carles Pérez no conseguían desequilibrar.



A diferencia del primer tiempo que completó en San Mamés, encerraban los azulgrana a los béticos en su área que, ante la presión asfixiante de su rival, no conectaba con sus delanteros.



Solo le faltaba al Barcelona el gol, que lo intentó con dos disparos tímidos de Griezmann, pero el primero en abrir el marcador fue el Betis. Busquets perdió el balón en una apertura de balón a Rafinha.



Canales, atento, se anticipó al hispano-brasileño y armó la rápida transición con la que Loren asistió a Nabil Fekir. El francés encontró un agujero entre Piqué y Lenglet para superar a Ter Stegen con un disparo cruzado. Primer tanto del fichaje estrella del Betis, que en el primer tiempo se erigió en el jugador más peligroso de los de 'Rubi'.



El tanto del '8' bético afectó anímicamente al Barcelona. Le entraron las prisas a los locales. Griezmann ya no aparecía tanto entre líneas, a lo que se sumó la falta de pólvora de Rafinha. El hispano-brasileño tuvo el empate en el minuto 37.



Alba perforó la zaga bética por la izquierda, se inventó un centro raso y tenso que el pequeño de los Alcántara disparó convencido de que, esta vez sí, celebraría el tanto.

Pero Sidnei, con la rodilla, evitaba el empate y desesperaba al Camp Nou. Pero la insistencia del Barcelona tuvo premio antes del descanso.



Sergi Roberto, formando pareja en la medular con Sergio Busquets y De Jong, se infiltró en la mediapunta, vio el desmarque de Griezmann y envió un centro que el francés remató de manera acrobática con la zurda (1-1, min.42).



Respiraba el Camp Nou, también lo hacía Griezmann, que se estrenaba, al fin, como goleador en el Camp Nou, donde no había marcado con la zamarra de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid.



El tanto impulsó todavía más al Barcelona en la reanudación. Un vendaval azulgrana pasó por encima del Betis y, en quince minutos, los de Valverde encarrilaban el partido. Los mismos protagonistas del empate aparecieron en el 2-1 (min.50).



Aparecía en la zona de tres cuartos Sergi Roberto que servía un balón a Griezmann, que dio muestras de su calidad con un zurdazo envenenado con el que batió a Dani Martín. Lo celebraba a lo grande el '17' azulgrana, que se dirigió a una de las esquinas del Camp Nou, donde un empleado del club le dio un bote de confeti azulgrana que lo tiró con las manos al cielo.



Ahogado en su área, el Betis no daba señales de vida y el Barcelona insistía con Carles Pérez. El jugador del filial lo probó con un zurdazo que, por poco, no encontró portería. Un aviso que precedió su ansiado tanto.



Percutió Semedo por la derecha, sirvió una asistencia en la frontal y el delantero del Barça B se perfiló el balón con la zurda para anotar el tercero (min.56). Debut soñado para el jugador de Granollers que se postula como una alternativa real para Valverde.



La fiesta siguió con el tanto cuarto de Jordi Alba en una jugada que empezó con un robo de Busquets en la presión y que acabó con el lateral zurdo en el interior del área con un tanto de delantero.



Quince minutos eléctricos del Barcelona que acabaron con un Betis desarbolado. Con el partido sentenciado, bajaron una marcha los jugadores azulgranas y los andaluces, sin nada en juego, respiraron algo más tranquilos y sueltos en ataque.



Ante la relajación general, el chileno Arturo Vidal marcó el quinto en el primer balón que tocó (min.77), aprovechándose de una asistencia de Griezmann, y Loren anotó el tanto más bello del encuentro con un latigazo lejano con la diestra que entró por la escuadra de Ter Stegen (5-2, min. 79).



El partido acabó con el jugador del Juvenil A del Barcelona Ansu Fati que, a sus 16 años, se convirtió en el segundo futbolista más joven de la historia del club en disputar un partido oficial con el primer equipo.



El delantero de Guinea Bissau brilló por la izquierda y, a punto, estuvo de anotar el sexto, lo que hubiera sido la guinda para el vigente campeón, en un encuentro con el que se reencontró con su mejor versión.

Síntesis

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets (Arturo Vidal, m.73), Sergi Roberto, De Jong; Carles Pérez (Ansu Fati, m.78), Rafinha (Junior, m.81) y Griezmann.



Betis: Dani Martín; Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza; William, Guardado (Joaquín, m.60), Canales (Laínez, m.76); Fekir, Tello (Kaptoum, m.60) y Loren.



Goles: 0-1, m.15: Fekir. 1-1, m.42: Griezmann. 2-1, m.50: Griezmann. 3-1, m.56: Carles Pérez. 4-1, m.60: Jordi Alba. 5-1, m.77: Arturo Vidal. 5-2, m.79: Loren.



Árbitro: José Luis González González (Comité castellanoleonés). Amonestó a Piqué (min.32), por parte del Barcelona; a Carvalho (min.90), por parte del Betis.



Incidencias: partido de la segunda jornada de LaLiga Santander disputado en el Camp Nou ante 79.159 espectadores.



EFE