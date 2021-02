Barcelona no pierde la esperanza de ganar la Liga

Barcelona sumó su sexta victoria consecutiva en LaLiga (2-3) después de remontar en una segunda parte un 1-0 con el que se fue al descanso el Betis, que vio cómo la presencia del argentino Leo Messi hizo reaccionar a los visitantes tras quedarse en el primer periodo en el banquillo.

Messi hizo el empate nada mas entrar al campo (1-1) y después el portugués Francisco Trincao logró al final el 2-3 definitivo ante un rival que no se rindió nunca e hizo mucho para, al menos, quedarse con un empate.



Pareció que el entrenador de los azulgranas, el neerlandés Ronald Koeman, pensó también en el partido del próximo miércoles otra vez en la capital andaluza, pero en el estadio del Sevilla, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, y en el desgaste que sufrió su equipo el pasado miércoles en Granada, con prórroga incluida, para superar los cuartos.



Así, el argentino Leo Messi se quedó de inicio en el banquillo y con él jugadores como Pedri González o el neerlandés Frenkie de Jong, mientras que, ante la baja por lesión de Sergi Roberto, le dio el sitio en el lateral derecho al canterano Óscar Mingueza.



El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, también sorprendió con algunas ausencias destacadas de jugadores que acabaron fatigados el pasado jueves en los cuartos una Copa que, al igual que la del Barça, llevó prórroga y en esta ocasión con eliminación en los penaltis frente al Athletic Club.



Sergio Canales y el argentino Guido Rodríguez, jugadores básicos en el esquema titular del conjunto verdiblanco, también llegaban de lesiones recientes y Pellegrini optó no forzarlos desde el inicio pese a que ahora ya el Betis tiene toda la semana para descansar.



Pese a estas reservas en los dos entrenadores, sus equipos mantienen intereses en el campeonato, con el Barça con la intención de aguantar en la segunda plaza y el Betis con ganas de no perder la estela de los puestos europeos después de haber estado invicto desde que comenzó 2021.



El conjunto visitante se encontró a las primeras de cambio, cuando estaban los equipos en fase de estudio y con intercambios de golpes, con la lesión del central uruguayo Ronald Araújo, quien se dolió en el tobillo izquierdo tras un mal gesto y ello le impidió continuar, por lo que le sustituyó De Jong.



El Barça recompuso su dibujo sobre el campo ante un Betis que quiso ser protagonista del choque ante un rival en el que el francés Ousmane Dembélé fue el que se movió mejor entre las líneas defensivas verdiblancas.



Así llegó una buena aproximación local, con pase de Borja Iglesias al que no llegó con claridad para rematar de cabeza Juanmi Jiménez, a lo que replicó el conjunto visitante con un centro de Jordi Alba y cabezazo del francés Clement Lenglet sin ponerle la buena dirección.



Cuando se presagiaba el empate a cero en la primera parte, una buena contra del Betis fue culminada con un centro del lateral derecho brasileño Emerson Royal y la buena definición de Borja Iglesias para poner el 1-0, su tercer tanto en este torneo.



En la segunda parte Koeman dio entrada Pedri desde el inicio por el danés Martin Braithwaite para cambiar la dinámica ofensiva de los suyos, pero fue el lateral derecho Óscar Mingueza el que pronto tuvo la oportunidad de empatar con un fuerte remate al que respondió perfectamente Joel Robles y poco después fue Juanmi el que puso a prueba al meta alemán Marc-André Ter Stegen.



El Barcelona no lo vio claro y antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de la reanudación ya entró Messi junto al portugués Francisco Trincao.



Dos minutos del argentino sobre el terreno de juego le bastaron para poner el empate al rematar fuerte, por bajo y ajustado a un palo y sumar así el gol número 13 en su cuenta en esta Liga.



La formación visitante era otra, mucho mas vertical y con aproximaciones peligrosas como una de Dembélé a la que respondió el portero bético, que no pudo evitar que en una jugada desafortunada el central Víctor Ruiz se metiera un gol en propia meta tras un remate defectuoso del francés Antoine Griezmann.



En nueve minutos el Barça le dio la vuelta al marcador, pero Víctor Ruiz se desquitó y logró pronto el 2-2, con un remate de cabeza tras un preciso saque de falta del francés Nabil Fekir, y eso rompió definitivamente el partido, que en su tramo final pudo decantarse para cualquier lado, aunque el Betis, con Guido Rodríguez, Canales y Loren de refresco, puso mucho para que los puntos se quedaran en Sevilla.



Pese a ello, fue el barcelonista Trincao el que firmó un gran remate que entró rozando el larguero para poner el 2-3 a falta de tres minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario.



