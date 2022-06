El futuro del delantero polaco Robert Lewandowski parece estar cada vez más lejos del Bayern Múnich. Mientras tanto, el Barcelona, según versiones de prensa, está preparando su ofensiva definitiva para contar con el artillero.

Una asamblea del Barcelona será clave para definir la contratación de Lewandowski, según publicó el diario Mundo Deportivo.



“La esperada Asamblea Extraordinaria del FC Barcelona para activar las famosas palancas económicas con la luz verde para la venta minoritaria de Barça Licensing &Merchandising hasta el 49,9% y la cesión de los derechos de TV de LaLiga por un máximo del 25% fue celebrada por Robert Lewandowski y su propio entorno, que ven más probable su desembarco en el Camp Nou”, dice la publicación.



El dinero que espera recibir el Bayern por Lewandowski



Aún no existe una oferta oficial por el polaco, por quien el Bayern Múnich esperaría recibir entre 30 y 32 millones de euros. Sin embargo, Xavi Hernández, el técnico del Barcelona, espera contar con Lewandowski cuando comience la pretemporada del club, el 16 de julio.



El atacante reiteró su deseo de abandonar el Bayern Múnich pero agregó que no quiere forzar nada y que de lo que se trata es de buscar la mejor solución para todos.



"Tengo todavía un año de contrato, por eso he pedido al club el visto bueno para un traspaso. Creo que en la situación actual es la mejor solución sobre todo porque el club todavía puede recibir dinero la transferencia", dijo Lewandowski en declaraciones al diario "Bild".



"No quiero forzar nada, no se trata de eso. Se trata de buscar la mejor solución. Hay que enfriar las emociones, quiero hablar con tranquilidad y no a través de los medios", agregó.



Lewandowski señaló que no quería una escalada, que tenía un gran respeto por el Bayern y que el club y Múnich se habían convertido para él en una segunda patria. "Espero que los seguidores algún día me entiendan", pidió.

Lewandoski sigue en conversaciones con los directivos del Bayern



Las declaraciones de Lewandowski estuvieron precedidas por una conversación telefónica con el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic después de que Lewandowski reiterase en una entrevista su deseo de marcharse del Bayern.



Salihamdizic informó a los medios de la conversación -según él fue Lewandowski quien hizo la llamada- en la que le había reiterado la postura del club según la cual el jugador debe cumplir su contrato, lo que ha sido expresado públicamente tanto por él como por el presidente Herbert Hainer y el presidente del Consejo Directivo Oliver Kahn.



DEPORTES

Con Efe