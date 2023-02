El Barcelona ha asegurado que contrató en el pasado los servicios de un proveedor externo (DASNIL 95 SL) para disponer de "informes técnicos" relacionados con el arbitraje profesional y con el objeto de "complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial".



Escándalo catalán

Así lo ha reflejado en un comunicado emitido a raíz de una información del programa 'Que t'hi jugues' de SER Catalunya en la que se desvelaba que la Fiscalía de Barcelona investiga por un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, por unos pagos de 1,4 millones de euros realizados por el FC Barcelona entre 2016 y 2018.



Mediante un comunicado, el FC Barcelona informa de que el club catalán "contrató en el pasado" los servicios de un consultor técnico externo, el cual suministraba en formato vídeo "informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores del Estado español para la secretaria técnica" de la entidad azulgrana.



"Adicionalmente, la relación con el mismo proveedor externo se amplió con informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional con el objeto de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial, una práctica habitual en los clubes de fútbol profesionales", asegura en un comunicado. El club barcelonista informa de que en la actualidad "este tipo de servicios externalizados" recaen en un profesional "adscrito al área de fútbol".

En su comunicado, el Barcelona lamenta que "esta información aparezca justamente en el mejor momento deportivo de la presente temporada" y asegura que emprenderá "acciones legales contra quien malmeta la imagen del Club con posibles insinuaciones contrarias a la reputación de la entidad que se puedan producir a raíz de estas informaciones".



Laporta reacciona

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, considera que "no es casualidad" que en momentos como los actuales "en los que el Barcelona va bien" aparezcan informaciones como las publicadas hoy sobre la investigación por parte de la Fiscalía de Barcelona de unos pagos realizados por la entidad azulgrana a una empresa de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

"La noticia genera dudas y no es casualidad que salga ahora. Por parte del FC Barcelona, cualquier interpretación capciosa, tendenciosa y que insinúe cosas que no son, recibirá la respuesta adecuada del club y por lo tanto nos reservamos todas las acciones que sean necesarias para defender la honorabilidad y los intereses del FC Barcelona", dijo Laporta en unas declaraciones a los medios del club catalán.



Además, el presidente azulgrana afirmó: "Culers, no es casualidad que salga ahora esta información o informaciones de este tipo en momentos en los que el Barcelona va bien, no es casualidad".



Laporta explicó que en el pasado el club había contratados los servicios de un consultor externo para realizar informes técnicos sobre jugadores de categorías inferiores del fútbol español y además, adicionalmente, este mismo consultor, realizaba asesoramiento arbitral.



"Todo ello es muy normal en los grandes clubes, como siempre se ha venido haciendo. De hecho, el asesoramiento arbitral lo tenemos hoy en día ya internalizado y dentro del organigrama está asignado al área de fútbol, con total normalidad", dijo Laporta, quien insistió en que este tipo de noticias "genera dudas" y que "no es casualidad que salgan ahora".



