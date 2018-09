Barcelona sufrió otro traspié: empató 1-1 con Athletic de Bilbao

Barcelona empató 1-1 prácticamente sobre la campana con el Athletic de Bilbao en la 7ª jornada de la Liga española, acumulando su tercer partido consecutivo sin ganar y poniendo en peligro su liderato.

Óscar de Marcos aprovechó en boca de gol un pase desde la izquierda para hacer el 1-0 (41), pero en el 83 Munir remató en boca de gol para hacer el empate del Barça. El empate mantiene provisionalmente al Barcelona al frente de la clasificación, a la espera de lo que haga el Real Madrid en el derbi madrileño que cierra la jornada del sábado.



Los azulgrana acumulan ya tres partidos consecutivos sin ganar (y solo 2 puntos de 9 posibles), antes de visitar el miércoles al Tottenham en un difícil compromiso de Champions.



El Barcelona, que empezó el partido con Messi y Sergio Busquets en el banquillo, sufrió mucho en la primera parte la presión intensa de los 'Leones', y no sería hasta la segunda, con el astro argentino ya en el campo cuando lograría romper la buena organización del Athletic.



Messi "es el mejor jugador del mundo, pero no podemos depender de que salga a solucionar. Estamos aquí jugadores por lo que hicimos en otros equipos, no depende solo de que entre Messi o 'Busi', creo que debíamos haber ganado antes el partido sin que entren ellos", dijo Luis Suárez a la televisión BeinSports tras el partido.



Al cuarto de hora de juego, Raúl García se sacó un disparo que palmeó fuera el meta barcelonista Marc André Ter Stegen (13).

El Athletic golpea primero

Arturo Vidal, titular este sábado, respondió metiendo un balón al área a Luis Suárez, cuyo remate solo lo desvió el portero Unai Simon (26). El meta del Athletic fue un auténtico muro ante el que se estrellaban los atacantes azulgranas.



Se acercaba el descanso cuando Markel Susaeta puso un balón al área desde la izquierda para que rematara solo De Marcos haciendo el 1-0 (41). Tras el descanso, Ernesto Valverde metió a Messi por Arturo Vidal (54) y Sergio Busquets por Sergi Roberto (50), recuperando el equipo de gala.



Con Messi y el equipo de gala sobre el terreno cambió la cara del Barça, que se hizo con el control del juego ante un Athletic que también iba acusando el esfuerzo desplegado en el primer tiempo. El Barcelona acosaba y en el 62, Coutinho enviaba un disparo al travesaño y el rechace lo envió alto Luis Suárez.



Poco después era Messi el que estrellaba un balón en el palo (77) para desesperación del capitán azulgrana, que cerca del final metió un balón al área, donde apareció Munir para empujar el balón a las redes vascas (83). El empate dio un plus de ánimo al Barcelona ante un Athletic, que desde hacía un buen rato se dedicaba a achicar balones, pero su insistencia no tendría premio.

El Valencia vuelve a sonreír

El empate no deja las mejores sensaciones a los azulgranas antes de su compromiso europeo, al contrario que el Valencia que cosechó este sábado su primera victoria en Liga al imponerse 1-0 en el campo de la Real Sociedad con un gol de Kevin Gameiro.



El remató a bocajarro un pase desde la izquierda para hacer el gol del triunfo 'che' (36), que le aleja de los puestos de peligro de la clasificación y le carga de moral ante el difícil compromiso del martes contra el Mánchester United en la Champions.



El Valencia empezó sufriendo, pero iría poco a poco haciendose con el dominio del encuentro ante una Real Sociedad, que tuvo su mejor ocasión en un penal fallado por Willian Jose (67) que detuvo el meta Neto.



