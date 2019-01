Barcelona necesitó la ayuda de Messi para derrotar a Leganés: 3-1

De nuevo bajo el impulso de Lionel Messi, de principio suplente y a la hora, con 1-1 en el marcador, un recurso indispensable, el Barcelona doblegó al Leganés, respondió a la presión del Atlético de Madrid y mantuvo las distancias en la cima con un triunfo con dosis de polémica por el 2-1 de Luis Suárez.

Sin el oportunismo del atacante uruguayo, con la discusión de si su gol fue falta o no sobre Iván Cuéllar -no lo fue ni para el árbitro De Burgos Bengoetxea ni para el VAR, sí para el Leganés-, no habría sido posible el 2-1, pero ni mucho menos sin la parábola con la izquierda de Messi. Para completar su actuación, marcó el 3-1.



El argentino empezó en el banquillo. Desde allí vio el 1-0 de su compañero Ousmane Dembélé en el minuto 32, un certero toque con el interior del pie derecho a centro de Jordi Alba que fue inalcanzable para Iván 'Pichu' Cuéllar, ya calentaba cuando el Leganés igualó por medio del danés Martin Braithwaite en el 58 y entró de inmediato. No esperó más Ernesto Valverde.



El partido exigía su rescate. Y cumplió de nuevo con las expectativas, con la dependencia que muchas veces tiene su equipo de él. Mientras Dembéle se marchó instantes después lesionado, lastimado en su tobillo, Messi asumió la responsabilidad de la pelota, con todo lo que supone para su Barça. A veinte minutos del final, suya fue la rosca y la jugada que provocó el 2-1.



A su parábola con la izquierda, a la escuadra, voló Cuéllar como también lo hizo a toda velocidad Luis Suárez hacia el rechace. Su remate terminó en la red entre la polémica, entre las reclamaciones del Leganés por una posible falta sobre el portero. No la entendió así el árbitro, De Burgos Bengoetxea, ni la consulta posterior el VAR. Para ambos fue gol legal.



El 2-1 desató el triunfo, del que no tuvo la certeza el Barcelona hasta otra irrupción, la definitiva para el partido, de Messi, autor del 3-1. Su ventaja en el liderato sigue intacta en cinco puntos sobre el Atlético de Madrid y en diez sobre el Real Madrid, sus dos inmediatos perseguidores, los dos vencedores el sábado y los dos a la espera de un tropiezo del Barcelona que no ocurrió.



El bloque azulgrana ha ganado sus siete últimos compromisos de la Liga. La vigésima jornada rearmó al Betis. Mientras reencuentra la regularidad -su mejor racha del curso se ha limitado a tres triunfos consecutivos en la Liga-, repone su confianza con un 3-2 al Girona para derribar tres partidos seguidos del torneo sin ganar, además los dos anteriores con idéntico desenlace, derrota, y marcador, 2-1.



No venció este domingo hasta el último instante, ya en el minuto 94, con un penalti transformado por Sergio Canales. Es ya el máximo goleador del curso del bloque verdiblanco, con cinco tantos, y desató la apoteosis en la grada del Benito Villamarín, que aclamó a los suyos hasta unos minutos después de la finalización del choque.



"Ha sido tremendamente emotivo ver la respuesta de todos los jugadores, la fe que han tenido en la victoria, y más hoy, porque ha habido una desgracia antes del comienzo que nos ha afectado a todos muchísimo al conocer que el padre de Sidnei acababa de fallecer. Todos lo hemos abrazado y apoyado al final del partido", repasó Quique Setién. Cada gol fue para el central brasileño, suplente.



El primero de Cristian Tello, de falta en el minuto 12. Tan rápido fue el 1-0 como la respuesta del Girona, que igualó con el 1-1 de Aleix García, en un fallido pase atrás que se quedó a medio camino hacia Pau López, y que tomó ventaja, con el 1-2 de Seydou Doumbia. Loren igualó 2-2 en el minuto 53. Luego llegó el citado 3-2 de Canales.



El equipo catalán encadena ya siete jornadas sin ganar. Ya es una racha inquietante, porque la zona de descenso está cerca, a cuatro puntos del Rayo Vallecano, antepenúltimo e inmóvil aún en esta temporada de esas posiciones por su empate de este domingo contra la Real Sociedad. No le bastó con un 2-0 a los 28 minutos; del golazo de Santi Comesaña al tanto de Adrián Embarba.



Héctor Moreno, antes del descanso, y William José, que marcó su cuarta diana en las últimas tres jornadas en el minuto 83, guiaron a su equipo a la igualada. Aún no ha perdido desde la llegada de Imanol Alguacil. Ha ganado siete de los nueve puntos. Su equipo está a la misma distancia del descenso que de Europa: a seis.



En el penúltimo puesto permanece el Villarreal. Su crisis es indudable. En los números, pero también en la ansiedad que le genera cada lance. Su 1-1 en casa con el Athletic, logrado por Toko Ekambi en el minuto 71, es un alivio, aunque la victoria le es ajena desde hace siete jornadas y la permanencia está a tres puntos.



Al menos rescató uno, porque el partido era de su adversario desde el gol en propia puerta de Jaume Costa superado el primer cuarto de hora, e impidió que un rival hoy por hoy directo, el equipo bilbaíno, se le fuera aún más en la tabla, aunque en el caso del Athletic la dinámica apunta hacia arriba. No ha perdido ninguno de sus siete duelos de la Liga a las órdenes de Gaizka Garitano.



La ventaja sobre el descenso, por contra, decae en el Valladolid, a dos puntos de la antepenúltima plaza tras su derrota con el Levante (2-0). Ya son cinco duelos sin ganar, el mismo riesgo que amenazaba al conjunto valenciano, reconfortado con los goles de Coke y Roger Martí, este último en el minuto 95 para cerrar el triunfo. Entre medias, el VAR invalidó un gol de Óscar Plano, que habría sido el 1-1 del Valladolid.



"Según parece que ha dicho el arbitro molesta la visión del portero, cuando lo que hay es una melé, es un chut y todos se giran, y nadie del Levante lo protesta. Parece que estamos molestando en esta Liga", valoró el técnico Sergio González. "El error es manifiesto. El partido ha estado parado seis minutos y creo que el gol es claramente legal. Parece que seamos un conejillo de indias, nuestros goles siempre se anulan por matices", añadió el entrenador del Valladolid, uno de los nueve equipos en el margen de seis puntos que va del penúltimo al undécimo de la tabla.









EFE