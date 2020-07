¿Entregó la Liga el Barcelona?: Empató 2-2 con el Atlético de Madrid

Barcelona se dejó este martes otro pedazo de Liga contra el Atlético de Madrid (2-2), al sumar su tercer empate desde que se reanudó la competición: 12 puntos de 18 posibles que dejan el título en bandeja al Real Madrid.

Los azulgranas, que mejoraron sus prestaciones respecto a anteriores compromisos, merecieron más, pero los hombres de Simeone aguantaron el tipo e igualaron por dos veces el choque desde el punto de penalti. Los rojiblancos encadenan ya trece partidos oficiales sin conocer la derrota.



Un Barça-Atlético siempre promete, incluso en tiempos de pandemia. Y el encuentro no defraudó desde el inicio, con dos equipos entregados a un duelo caliente jugado a un ritmo vertiginoso, impropio de la gélida nueva normalidad de este fútbol virtual de ambiente enlatado y huérfano de calor en las gradas.



También lea: (El golazo de Cristiano Ronaldo, no para de romperla en Italia).



El equipo rojiblanco fue el primer en avisar con un centro envenenado de Carrasco desde la izquierda que ni Diego Costa ni Giménez cazaron de milagro. El Barça replicaba con un disparo seco de Rakitic que ponía a prueba a Oblak, y apenas se habían superado los diez minutos de juego cuando Diego Costa se metía un tanto en propia puerta en un córner botado por Messi. Era el 1-0.



Carrasco volvía a hacer daño por banda izquierda, poco después. Y de qué manera. Un arreón de los suyos dejaba sentado a Piqué y, con un quiebro para perfilarse con la diestra, provocaba el penalti de Arturo Vidal.



Ter Stegen le adivinaba la intención a Diego Costa, pero el VAR -esta vez sí- decidía a intervenir y ordenaba repetir el lanzamiento al entender que el meta azulgrana se había adelantado. Saúl sustituía a su compañero desde los once metros y engañaba a Ter Stegen para poner el 1-1 en el marcador. Solo se habían disputado 18 minutos y el choque cumplía con todas las expectativas: fútbol de ida y vuelta repleto de alternativas, goles y polémica arbitral.



El Atlético, como casi siempre visita el Camp Nou, esperando atrás, y el Barça, llevando la iniciativa a través de la posesión. En un ejercicio de rebeldía, emergía Messi en el encuentro. Un escorzo del astro argentino acababa con su típica rosca con la zurda buscando la escuadra derecha de la portería de Oblak. El balón salía rozando el poste.



El '10', en su eterna búsqueda del gol número 700, lo probaba también con un remate desviado y una falta demasiado centrada que el meta del Atleti enviaba a córner. Los de Simeone lograban resistir hasta el descanso pero, al inicio de la reanudación, Messi por fin lograba el tanto 700 de su carrera al transformar, a lo Panenka, un penalti de Felipe a Semedo.



También lea: (Buena noticia sobre la salud de Gabriel Ochoa Uribe).



Diez minutos después, Diego Costa estaba a punto de hacer el 2-2. Le ganaba el salto a Arturo Vidal, pero cabeceaba desviado un centro de Arias. Pese a la réplica, el Barça seguía siendo mejor. Pero se encontraba con un nuevo obstáculo. Hernández Hernández señalaba el tercer penalti de la noche: un contacto entre Semedo y Carrasco.



Saúl volvía a castigar el lado izquierdo de Ter Stegen, que esta vez estaba a punto de detener el lanzamiento del centrocampista visitante, pero el balón se le acababa escurriendo entre los dedos. Piqué reclamaba un penalti de Giménez cuando intentaba rematar al segundo palo, pero esta vez el caprichoso VAR no quiso tomar partido, y

Arturo Vidal a punto estaba de hacer el tercero para los anfitriones.



Quedaban veinte minutos para que el equipo de Setién, hoy mejor que en los últimos envites, se enganchara de nuevo a la Liga. Otra vez Vidal entraba como un obús en el área visitante para ganarle el salto a Lodi, pero de nuevo su remate no encontraba la portería de Oblak.



Le recomendamos: (Nueva polémica de Maradona: ¡insultos al abogado de sus hijas!).



El técnico del conjunto azulgrana reaccionaba tarde y movía el banquillo dando entrada a Ansu Fati a cinco del final. Peor lo hizo con Griezmann. Jugándose el campeonato, su entrenador lo ponía en el descuento ante su exequipo sin tiempo para absolutamente nada.



Aún así, el Barça lo intentó hasta el final, aunque fue el Atlético el que estuvo a punto de hacer el tercero en una contra de Lemar que Joao Félix no acertó a rematar.



EFE