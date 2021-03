El expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu; el exdirector del área de la presidencia, Jaume Masferrer; el jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez Pontí, y el actual director general del club, Óscar Grau, han sido detenidos esta lunes por los Mossos d'Esquadra, según han confirmado a EFE fuentes judiciales.

Este es el abecé del Barçagate:



- Desde finales del 2017 la Cadena SER en Cataluña advirtió que había una sociedad del argentino Carlos Ibáñez, que se dedicaba al desprestigiar a personas o empresas desde cuentas de Facebook en torno a los manejos del Barcelona y que estuvieran en contra de las decisiones de Josep María Bartomeu.



- Las primeras informaciones advertían que el club catalán había pagado un millón de euros a dicha empresa, Ventures, para que defendiera la reputación en redes de Bartomeu. Los responsables se encargaron de que las facturas no tuviesen que pasar por la aprobación de la junta directiva del equipo.



- De inmediato el club emitió un comunicado en el que negaba esas acciones, pero en el mismo señaló que Ventures era una empresa ligada al club, que tenía contactos comerciales y advirtió que si se demostraban esas acciones rescindiría el contrato.

La Policía investiga al club desde que saltó a la luz el conocido como Barçagate y busca pruebas para la instrucción del caso. Foto: LLUIS GENE. AFP



- Debido al escándalo, el Barcelona determinó no continuar con el contrato de la empresa e Ibáñez.



- Una vez conocido el escándalo la junta directiva del Barcelona se conmocionó y tras una reunión en la que se analizó el tema se pidió explicaciones a Bartomeu y le reclamaron que las elecciones de la nueva directriz, previstos para el 2021, se adelantaran.



- El dirigente no accedió a la primera petición, pero sí a la suspensión del empleo y del sueldo de Jaume Masferrer, el director del área de presidencia.



- Los aficionados no se demoraron mucho en reaccionar y varios de ellos se concentraron para pedir a gritos la salida de Batomeu del club.



- Se conocieron varia cuentas falsas de twitter en la base de datos de Nicestream, una empresa de la casa matriz de Ventures, que se encargaban de desprestigiar a varias personas en sus cuentas de Facebook.



- Bartomeu, por su parte, pidió, meses más tarde, la renuncia de varios directivos que habían criticados por esos días a su administración: Emili Rousaud, vicepresidente institucional; Enrique Tombas, vicepresidente; Josep Pont, del área comercial, y Silvio Elías, directivo encargado del Barça B, dimisiones que se dieron días después.



- Luego salieron del Barcelona Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia. Ellos, más los cuatro anteriores dirigentes, fueron portadores de una documentación que no se ha conocido todavía.



- Un juez del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona admitió la demanda sobre Dignitat Blaugrana, una plataforma, por deslealtad y corrupción entre personas por parte de dirigentes del equipo.