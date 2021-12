En la Copa del Caribe de 1994 pasó algo que iba en contra de los objetivos básicos del fútbol: aunque no hubo trampa -o no precisamente-, lo que sucedió durante el partido entre los equipos de Barbados y Granada, en la primera fase del torneo, resultó ser inverosímil.



La Copa del Caribe era el campeonato en el que participaban las selecciones de la Unión Caribeña de Fútbol. El ganador tenía la oportunidad de competir en la Copa de Oro de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

En aquel 1994, la sede del encuentro deportivo fue Trinidad y Tobago, que recibió a 8 equipos a pesar de que en la instancia previa había 22 grupos en total.



Por la poca participación y la ausencia de las selecciones de Antillas Neerlandesas, Aruba, Santa Lucía, Cuba y Jamaica (probablemente una de las más conocidas de esa confederación), los organizadores crearon una norma que dio lugar a lo que para muchos se convirtió en el partido más extraño de la historia del deporte rey.

El gol de oro

Aquella nueva norma consistía en lo siguiente: no se podía empatar ningún partido aunque apenas fuera la primera fase. En caso de que eso sucediera, se daría un tiempo extra de 30 minutos y el gol que se hiciera en ese periodo valía el doble, dos puntos, por lo que se le llamaba ‘gol de oro’.



Básicamente se convirtió en un torneo de ‘eliminación directa’ o de obligatoria suma de puntos solo con victorias.



Con eso en mente, una de las selecciones necesitaba de cierto puntaje para pasar a la siguiente instancia de la competencia.



Según los registros históricos de quienes hicieron ‘malabares’ para comprender el infortunado experimento, Barbados necesitaba un margen de al menos dos goles para ganar, ya que no había obtenido triunfos hasta ese momento.



Por su parte, Granada no necesitaba sumar nada: podía hasta perder el partido por un gol, ya que tenía tres puntos acumulados.

Ese año no participó la selección de Jamaica, una de las más conocidas de la Concacaf. Foto: iStock

¿Un autogol para ganar?

En los últimos minutos del partido de ese 27 de enero, Barbados iba ganando 2-0, justo con el puntaje necesario para pasar a la siguiente etapa. Pero el equipo de Granada acabó con las ilusiones de sus contrincantes, dado que marcó un gol sobre el minuto 83 del partido, según registró el canal deportivo ‘TyC Sports’.



Es importante resaltar que Barbados necesitaba anotar, como mínimo, dos goles más que su rival. El 2-1 era solo un gol de diferencia. Algo insuficiente.



Ante el desconsuelo y la desesperación, el defensor de Barbados Terry Sealey tuvo una ‘iluminación’ que desató una situación difícil de creer: él se dio cuenta que si empataban tendrían más tiempo para hacer por lo menos un ‘gol de oro’, que recordemos valía dos puntos y les permitiría pasar a la siguiente etapa.



Todo porque no se permitía que ningún partido terminara en empate. Sealey pensó -y con descabellada razón- que un gol de su rival serviría para jugar otros 30 minutos.



Contra el sentido común de cualquier jugador, Sealey se acercó al arco de su propio equipo, hizo algunos pases cortos con el portero y, cuando este menos se lo imaginó, anotó un gol a favor de los rivales, empatando el partido en los últimos minutos.



La maniobra quedó registrada en un video que aún en estos días sorprende a los fanáticos de fútbol.

Ya que Barbados fue uno de los temas del día, viene bien recordar que en 1994 por la Copa del Caribe, enfrentó a Granada en uno de los partidos mas extraños de este deporte. Un reglamento inentendible lo obligó a marcarse un autogol para poder clasificar. pic.twitter.com/XsMGCry8a8 — La Okocha (@la_okocha) December 1, 2021

El partido más extraño

Desde ese momento, las cosas en aquel partido se tornaron cada vez más extrañas.



Los jugadores de Barbados se dividieron en ambas áreas con el fin de proteger de un gol tanto a su propio arco como al de los rivales.



No podían permitir que se marcara otro gol.



El partido a toda costa tenía que quedar en empate: ni ellos podían anotar ni tampoco los otros. Literalmente hicieron lo posible por evitar gol en cualquiera de los arcos.



La confusión se apoderó del partido durante los últimos tres minutos del encuentro.



Los granadinos no sabían cuál era su arco original. Sin embargo, también decidieron marcar el gol en el arco que fuera: haciendo un autogol perdían el partido, pero clasificaban: si marcaban en arco del rival, ganaban y pasaban holgadamente con 6 puntos.



Todos y a la vez ninguno querían anotar en uno de los dos arcos. En cualquiera.



El extraño ‘gol de oro’ y la arriesgada maniobra de Sealey lo pulverizó todo.



La idea del defensa dio fruto y el partido se extendió por 30 minutos más. Los barbadenses marcaron el anhelado ‘gol de oro’ y pasaron a la siguiente fase.

Ambos equipos comenzaron a jugar en lo que parecía un 'sin sentido'. Al final ganó Barbados con 'gol de oro'. Foto: iStock

El partido más polémico

“Siento que me hicieron trampa. La persona que inventó estas reglas es un candidato para un psiquiátrico. El partido nunca se debería haber jugado con tantos jugadores corriendo para todos lados, confundidos. Nuestros jugadores no sabían para dónde atacar. Nunca vi algo similar. En el fútbol hay que hacerle goles al rival para ganar, no en contra”, dijo enfurecido James Clarkson, el entrenador del equipo de Granada, según narró el medio especializado.



Y aunque las quejas del entrenador no sirvieron para revocar el triunfo de sus oponentes, los organizadores del partido no volvieron a colocar la norma que permitió que la confusión se apoderara de dicho encuentro.



Barbados fue descalificada en la siguiente fase, tal vez por ‘justicia divina’ o mala suerte.



No hubo ‘gol de oro’ que valiera.

El encuentro resultó ser uno de los más polémicos, pero las quejas del equipo perdedor no valieron. Foto: iStock

