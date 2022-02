El colombiano Luis Díaz se estrenó como goleador en Liverpool tras haber jugado solo cuatro partidos con la camiseta roja. Después del festejo y de la victoria 3 a 1 contra el Norwich en la Liga Premier, el futbolista sigue recibiendo elogios.

A los comentarios positivos se sumó el comentarista deportivo Juan Manuel Pons, más conocido como 'Bambino Pons'. El mismo argentino había narrado el momento en el que Díaz anotó el gol y le dedicó una canción de los Beatles: “De luisi, de luisi, de luisito… la lara la la la lá”, cantó en se momento.

El grito de gol del Bambino me representa un montón, lo grité igual. pic.twitter.com/7lR94bEvXO — Cuéllar (@cuellar_facts) February 19, 2022

Ahora, hizo otro comentario, compartido por el periodista Andrés Lacouture, en el que hablaba sobre sus impresiones durante el encuentro deportivo del 19 de febrero.



"Me daba cuenta que el jugador entendía el juego. Hay futbolistas que tienen muy buenas calidades, que tienen una técnica endiablada pero que no entienden dónde ubicarse y cuándo pasarla, cuándo gambetear o cuándo rematar, Lucho sabe todo", afirmó Pons en el video publicado en Twitter.



"Técnicamente es muy dotado, físicamente está muy bien, es muy veloz, es muy vivo para jugar, los compañeros lo buscan permanentemente y esto lograrlo en el Liverpool en dos semanas de entrada es realmente una hazaña", concluyó el comentarista sobre el desempeño de Díaz en el clip que reúne más de 2.900 'me gusta'.



También le deseó éxitos en su nuevo equipo y aseguró que 'Lucho' va a seguir dando qué hablar en "un Liverpool imparable". Solo hay que esperar a ver qué sorpresas nos dará el guajiro.

Escúchenlo que no tiene desperdicio: pic.twitter.com/6Ov0WpXWbf — Andrés Lacouture (@AndresLacouture) February 20, 2022

