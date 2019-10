Estos son los candidatos para el 'Balón de Oro' 2019

Sin sorpresas, Megan Rapinoe y Virgil Van Dijk figuran en las listas de nominados a los diferentes Balones de Oro revelados por la revista France Football, y que serán entregados el próximo 2 de diciembre.

La estadouniense Rapinoe, estrella del Mundial-2019, parte como gran favorita para el galardón individual más prestigioso que se entrega en el fútbol.



La futbolista de 34 años que juega en Seattle ganó la Bota de Oro por ser la máxima goleadora de la competición y también recibió el premio a mejor jugadora del torneo.



El año pasado la noruega Ada Hegerberg se llevó el primer Balón de Oro femenino de la historia. Rapinoe, cuya talla ha sobrepasado el fútbol para convertirse en un icono de la oposición a Donald Trump, es también una figura en la lucha por los derechos del colectivo LGTB y la igualdad entre hombres y mujeres.

Los hombres

En categoría masculina hay un gran suspenso: el año pasado el exitoso Mundial de Croacia abrió las puertas del trofeo a Luka Modric, que rompió diez años de hegemonía compartida entre el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo (5 trofeos cada uno).



Messi y Ronaldo están entre los 30 nominados, y el capitán del Barcelona puede albergar esperanzas, ya que en septiembre -como Rapinoe- se llevó el galardón Fifa The Best.



Uno de los grandes aspirantes esta temporada es Virgil Van Dijk, superado en el último momento por Messi en septiembre.



La excepcional temporada pasada del Liverpool es culpa en gran medida del defensa holandés, y el gran inicio de curso de los 'Reds' (invictos luego de nueve partidos) no ha rebajado sus opciones.



Además se entregarán otros galardones como el trofeo Kopa, para el mejor futbolista menor de 21 años.



El francés Kylian Mbappé, ganador del primer Premio Kopa el año pasado, podría sucederse a sí mismo, aunque también cuenta con opciones de llevarse el Balón de

Oro.



Entre los arqueros, el trofeo Yashin debería caer en las manos del arquero brasileño del Liverpool, Alisson Becker, o en la del meta alemán del Barcelona, Marc-André Ter Stegen.

La lista de candidatos

Sadio Mané (Liverpool/Senegal). Segunda nominación.

Sergio Agüero (Manchester City/Argentina). Séptima nominación.

Frenkie de Jong (FC Barcelona/Ajax/Holanda). Primera nominación.

Hugo Lloris (Tottenham/Francia). Tercera nominación.

Dusan Tadic (Ajax/Serbia). Primera nominación.

Kylian Mbappé (PSG/Francia). Tercera nominación.

Tren Alexander-Arnold (Liverpool/Inglaterra). Primera nominación.

Donny van de Beek (Ajax/Holanda). Primera nominación.

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabón). Tercera nominación.

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona/Alemania). Primera nominación.

Mohamed Salah y Virgil van Dijk, dos de las figuras del Liverpool. Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal). Decimosexta nominación.

Alisson Becker (Liverpool/Brasil). Segunda nominación.

Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus/Holanda). Primera nominación.

Karim Benzema (Real Madrid/Francia). Novena nominación.

Georginio Wijnaldum (Liverpool/Holanda). Primera nominación.

Virgil van Dijk (Liverpool/Holanda). Primera nominación.

Bernardo Silva (Manchester City/Portugal). Primera nominación.

Heung-Min Son (Tottenham/Corea del Sur). Primera nominación.

Robert Lewandowski (Bayern Munich/Polonia). Quinta nominación.

Roberto Firmino (Liverpool/Brasil). Segunda nominación.

Cristiano Ronaldo Foto: Massimo Pinca / REUTERS

Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina). Decimocuarta nominación.

Riyad Mahrez (Manchester City/Argelia). Segunda nominación.

Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica). Quinta nominación.

Kalidou Koulibaly (Napoli/Senegal). Primera nominación.

Antoine Griezmann (FC Barcelona/Francia). Cuarta nominación.

Mohamed Salah (Liverpool/Egipto). Segunda nominación.

Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid/Bélgica). Sexta nominación.

Marquinhos (PSG/Brasil). Primera nominación.

Raheem Sterling (Manchester City/Inglaterra). Primera nominación.

Joao Felix (Atlético de Madrid). Primera nominación.

Lionel Messi, delantero argentino del Barcelona. Foto: Reuters

