Este lunes escogerán el Balón de Oro, así se verá en Colombia

Robert Lewandowski, Karim Benzema o el eterno Cristiano Ronaldo: numerosas estrellas, con Leo Messi a la cabeza en busca de su séptimo Balón de Oro, aspiran a conquistar el preciado galardón el lunes en la ceremonia que tendrá lugar en París.



La ceremonia se verá en las plataformas de la Fifa y por la señal de DirecTV desde las 2:30 p. m.



En categoría femenina, la campeona de Europa con el Barcelona Alexia Putellas fue designada como favorita por Ada Hegerberg, primera Balón de Oro femenino de la historia en 2018, pero compite con las campeonas olímpicas canadienses y con las jugadoras del Chelsea, finalistas de la Champions.



¿Una séptima maravilla para Messi? La 'Pulga' tiene un imán en los pies para el balón de cuero... y en las manos para el de oro.

Supremacía de Cristiano y Messi

Desde 2008, el argentino y 'CR7' se han repartido todos los Balones de Oro de France Football menos uno, el ganado en 2018 por el croata Luka Modric. A sus 34 años, Messi no cuajó un gran año con el FC Barcelona, y sus inicios en el PSG no han sido pletóricos, pero al fin guió a Argentina a su primer gran título bajo su reinado, la Copa América, conquistada en casa de su gran rival Brasil.



Messi sería el segundo jugador del PSG en hacerse con el Balón de Oro, pero el primero en conquistarlo vistiendo la elástica parisina, ya que el liberiano Georges Weah jugó la mitad de 1995 en el PSG, pero lo conquistó con los colores del AC Milan. Además de Messi, Lewandowski es el otro gran favorito en la votación de los 180 miembros de jurado, un periodista por país (la votación terminó el 24 de octubre).



Todos vieron a Lewandowski

El Balón de Oro recompensa la clase y la personalidad de un jugador, pero también su palmarés a lo largo del año. 'Lewa' habría sido el gran favorito en 2020 después de conquistar la Champions con el Bayern.



Pero el premio quedó vacante después de que France Football cancelase la atribución del galardón como consecuencia de la pandemia de covid-19. Aunque "todo el mundo vio lo que yo hice y lo que sigo haciendo", afirmó de sí mismo el delantero polaco para Marca, recordando que batió el increíble récord de Gerd Müller al firmar 41 goles en la Bundesliga 2020-2021.



"No hay nadie que esté jugando de manera tan consistente tanto en su club como en la selección", declaró el sábado Thomas Müller para defender la candidatura de su compañero en el Bayern. Detrás de 'Lewa' toda Polonia sueña con un primer Balón de Oro, después de los terceros puestos de Kazimierz Deyna (Legia Varsovia) en 1974 y de Zbigniew Boniek (Widzew Lodz/Juventus) en 1982, años en que los 'Biale Cervoni' alcanzaron las semifinales del Mundial.



Karim Benzema por su clase y por su personalidad también reúne condiciones para hacerse con el trofeo. Aunque no ha conquistado ni la Liga ni la Champions con el Real Madrid, y fracasó en octavos de la Eurocopa con Francia. Pero a sus 33 años Benzema está en la cumbre de su arte, y llevó a los 'Bleus' a la victoria en Liga de las Naciones con dos goles de antología contra Bélgica (3-2) y España (2-1).



Detrás de ese tridente de favoritos, no se puede descartar a Cristiano Ronaldo, quien carga sobre sus hombros al Manchester United, al que regresó el pasado verano boreal. Pero no pudo evitar el repechaje para Portugal y sólo ganó la Copa de Italia con la Juventus.



