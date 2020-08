Bale, igual que James: la razón por la que no fue convocado por Zidane

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este jueves que el extremo galés Gareth Bale no ha sido convocado contra el Manchester City para la vuelta de los octavos de final de la Champions porque "ha preferido no jugar".

"Tenemos una relación de respeto entre jugador y entrenador, él ha preferido no jugar y nada más, el resto es entre él y yo", afirmó Zidane en la rueda de prensa, previa al encuentro de la Liga de Campeones en Mánchester.



Es la misma situación que en su momento vivió James Rodríguez, que también pidió no ser convocado siendo consciente de que no iba a ser tenido en cuenta. James, desde entonces, no volvió a ser citado.



Zidane, que sorprendió el miércoles dejando fuera de la convocatoria al galés, precisó pues que no se trató de una decisión técnica sino "personal". "El resto es una conversación entre entrenador y jugador y no voy a contar nada", añadió el técnico merengue, que no quiso especular sobre lo que puede pasar en el futuro. "No sé, ahora es jugador del Real Madrid, no cambia nada, es jugador del Real Madrid. Ha preferido no jugar, es lo único que puedo decir", zanjó



Zidane con semblante serio, queriendo poner el foco en el importante partido del viernes en el Etihad Stadium. "Nosotros estamos preparados, afrontamos esta final porque son cuatro finales si queremos llegar hasta el final, sabiendo lo que hay", dijo

Zidane, que tendrá que remontar el 2-1 en contra cosechado en la ida en Madrid.

"Sabemos que el partido de ida es una desventaja, pero estamos concentrados y sabemos que mañana es otra final y vamos a intentar hacer un gran partido", insistió

Zidane, que podrá contar con su extremo belga, Eden Hazard.



AFP