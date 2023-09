En un partido muy reñido y luchado, y con poca claridad ofensiva, el mejor jugador de Colombia en su visita a Chile fue el arquero Camilo Vargas que evitó la derrota. Este es el balance individual del equipo de Néstor Lorenzo.

Calificaciones de Colombia

Chile vs. Colombia Foto: Elvis González. Efe

Camilo Vargas: ángel salvador con tres atajadotas. Su reacción y reflejos evitaron la caída del arco. Siete puntos



Daniel Muñoz: se la pasó en el piso. Resbaló en un balón de costado que terminó en el palo y en otra caída también hubo riesgo. Cuatro puntos.



Yerry Mina: apenas pudo jugar 22 minutos, hasta cuando se lesionó. Sin nota



Jhon Lucumí: comprometido en una opción chilena que fue al palo. Sufrió en los centros de costado. En el gol anulado soltó la marca. Cinco puntos



Deiver Machado: por su zona también entró Chile y levantó centros. Llegó tarde en algunos duelos. Cinco puntos

Chile vs. Colombia Foto: Elvis González. Efe

Jéfferson Lerma: Tuvo mucho trabajo, se quedaba sin respaldo y le tocó multiplicarse. Seis puntos



Matheus Uribe: mucho transporte, mucho correr, ir y volver, poca eficacia. Cinco puntos



Jorge Carrascal: aunque sus pases iluminaban el camino, fue muy intermitente. Recibió amarilla y fue sustituido. Seis puntos.



Luis Díaz: mucha lucha, mucho correr y pelear, pero no pudo hacer la suya. Seis puntos



Jhon Arias: impreciso en los pases. No pesó. Cuatro puntos



Rafael Santos Borré: más allá de su habitual presión y su voluntad, pesó muy poco. La pelota tampoco le llegó limpia. Cinco puntos



Dávinson Sánchez: entró por Mina (23 PT). Oportuno en los cierres, pero tuvo un error de mucho peligro. Seis puntos



James Rodríguez: entró por Carrascal (13 ST). Fue el guía que se necesitaba, más claro y constante. Seis puntos



Jhon Jader Durán: entró por Borré (13 ST). No tuvo oportunidad. Sin nota



Juan Fernando Quintero: entró por Arias (25 ST). No apareció. Sin nota



Luis Sinisterra: entró por Díaz (25 ST). Le quedó una y no le pegó. Sin nota





