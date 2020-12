Maradona y Bryant, las muertes que sacudieron el deporte en el 2020

El 2020 será reconocido mundialmente como el año de la pandemia causada por coronavirus. Sin embargo, también será recordado como el año en el que grandes referentes del deporte mundial apagaron su luz y fallecieron. Diego Maradona y Kobe Bryant son dos de los grandes referentes que fallecieron este año y paralizaron el mundo.

Diego Armando Maradona murió el miércoles 25 de noviembre de 2020, un día que será recordado por siempre. Según se confirmó, se descompensó y sufrió un paro cardiorespiratorio en la casa que habitaba en el barrio San Andrés de la zona de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires.



Su corazón ya no resistió y no pudo ser reanimado por los médicos que se acercaron hasta el lugar en nueve ambulancias. Los datos no alcanzan a darle dimensión al asunto: se trata de la muerte de un símbolo que traspasó con una pelota de fútbol las barreras de la Argentina para convertirse en una leyenda mundial.



Campeón en el Mundial México 1986, figura en Argentinos Juniors, Boca, Barcelona y Nápoli y héroe eterno de la selección argentina, Maradona murió a los 60 años mientras todavía tenía el deseo de retomar su rol de entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.



“Uno de los mejores que jamás haya jugado el hermoso juego. Q. E. P. D., Diego Maradona”, escribió el diario inglés The Sun. “Maradona ha muerto: el fútbol llora al más grande de todos”, tituló el diario italiano La Gazzetta dello Sport.



En total, Maradona disputó 679 partidos, convirtió 345 goles y ganó 12 títulos como jugador. En la selección nacional jugó 91 encuentros, celebró 34 goles y fue campeón del mundo en México 1986 y subcampeón en Italia 1990.



Durante sus cuatro participaciones en mundiales (también jugó México 1982 y Estados Unidos 1994), Maradona participó directamente en 16 goles en 21 partidos: ocho goles y ocho asistencias.



Diego revolucionó el mundo del fútbol como jugador y conmocionó a todo el planeta con su muerte. Fue el héroe de Argentina y el ídolo del mundo.

Trágico accidente

El legendario jugador de la NBA Kobe Bryant y su hija, Gianna, fallecieron junto con otras seis personas cuando el helicóptero en el que viajaban se desplomó el 26 de enero en Calabasas (California).

El homenaje que le hicieron al exjugador llenando el estadio del equipo de Los Ángeles con sus camisetas. Foto: AFP

El informe indica que todos los ocupantes de la nave sufrieron heridas fatales inmediatas cuando el helicóptero se estrelló contra una ladera.



Kobe Bryant se dirigía al torneo de su hija en Mamba Sports Academy, en Thou-sand Oaks, en aquel día.



Volaron en medio de una espesa neblina, por lo cual el piloto realizó un ascenso tratando de superar las nubes y luego dio un giro a la izquierda. En ese momento chocó contra una ladera.



En la misma aeronave también viajaban el entrenador de béisbol de Orange Coast College, John Altobelli, su esposa, Keri, y su hija Alyssa; Christina Mauser, quien ayudó a Bryant a entrenar al equipo de baloncesto de su hija, y Sarah Chester y su hija Payton. Alyssa y Payton eran compañeras de equipo de Gianna, la hija de Kobe.



El ídolo de los Lakers de Los Ángeles logró cinco anillos de campeón de la NBA: 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010.



