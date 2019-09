Goles de Zapata y Morelos antes de la convocatoria de la Selección

Fue una jornada irregular para los futbolistas de la Selección Colombia, a un día de que el técnico Carlos Queiroz haga pública la convocatoria para los partidos contra Chile y Argelia de la Fecha Fifa de octubre.

Había muchas expectativas por los partidos del sábado de James Rodríguez y Falcao García, que estarán de regreso en la convocatoria tras ausentarse en la última fecha Fifa. Pero sus equipos no pudieron ganar.



James fue suplente y solo entró a jugar los últimos 16 minutos en el empate contra Atlético de Madrid, 0-0, dejando nuevas dudas frente a la importancia que tendrá para el técnico Zinedine Zidane, que venía dándole mucha oportunidad. Falcao, por su parte, fue titular con Galatasaray en el clásico contra Fenerbahce, en Turquía, pero el partido también quedó 0-0. Al colombiano le anularon un gol.



Otros jugadores, entre los 37 preseleciconados por Queiroz, se destacaron con gol, como el atacante Duván Zapata, que sigue con su racha goleadora y anotó el cuarto gol del Atalanta en el triunfo contra Sassuolo (5-0). Su compañero Luis Fernando Muriel no actuó porque tiene amigalitis.



También anotó Alfredo Morelos, en la victoria del Glasgow Rangers 5-0 sobre Aberdeen. Mientras que el juvenil Luis Sinisterra sigue dando de que hablar en Holanda y anotó su segundo gol de la temporada en la victoria de su equipo, Feyenoord, sobre Twente (5-1).



Volviendo a Italia, Juan Guillermo Cuadrado sigue siendo fijo de Juventus, que esta vez derrotó a Spal, 2-0. El colombiano volvió a jugar como lateral derecho. También hubo buenas noticias con David Ospina, que fue titular en la victoria del Nápoles contra Brescia, 2-1.



Pero si de arqueros se trata, Camilo Vargas, quien está en la preconvocatoria, sigue en magnifico nivel con el Atlas de México. Volvió a ser titular y atajó penalti en el partido contra Queretaro. A otro que le fue bien fue al volante Mateus Uribe, que se ha consolidado en la nómina del Porto. Esta vez fue muy importante en el triunfo 0-1 contra Rio Ave. Luis Díaz no actuó.



Entre los que no actuaron el fin de semana llama la atención la nueva suplencia del lateral Santiago Arias, quien no jugó con el Atlético en el clásico de Madrid. Los centrales Mina y Sánchez tampoco tuvieron un gran fin de semana. El Everton de Mina cayó en casa contra el Manchester City (1-3) y Dávinson no jugó con el Tottenham, aunque su equipo derrotó al Southampton.



Entre los que actúan en Argentina, Fabra, Campuzano y Villa fueron titulares con Boca en el empate 1-1 contra Newells. En River, Rafael Santos no estuvo en el triunfo contra Gimnasia, partido en el que sí anotó Jorge Carrascal, quien no está en la preconvocatoria.



Previamente Queiroz anunció una lista de 37 futbolistas, de los cuales citara a 24 para enfrentar a Chile, el 12 de octubre en España, y el 15 contra Argelia, en Francia. El DT anticipó que lo más seguro es que mañana confirme su convocatoria.



