A tan solo 12 días de que la Selección Colombia enfrente a Perú en la eliminatoria para el Mundial de Catar, y luego a Argentina, hay incertidumbre por el ritmo en el que puedan llegar varios de sus jugadores principales, porque algunos de ellos están lesionados en estos momentos, como Duván Zapata y David Ospina, y otros recién retoman competencia. Sin embargo, el DT Reinaldo Rueda confía en que tendrá disponible a lo mejor de su legión internacional.



Rueda expresó el sábado, antes del partido amistoso de ayer contra Honduras, que los hombres que juegan en Europa son los que van a llegar con mejor ritmo para la eliminatoria. Y tiene razón, pues allí las ligas están en plena actividad, a diferencia de otras como la colombiana o la argentina, que no han empezado.



“Proyecto lo que es evolución de nuestros jugadores en las ligas del extranjero, su participación y el momento para ir cuadrando el diseño de la nómina para los dos juegos de eliminatorias suramericanas. Tenemos problemáticas, en Argentina se inicia la Liga en febrero, en México recién se inició, en Colombia se iniciará la otra semana, pero en Europa estarán los de mejor rodamiento”, dijo Rueda, que dará su convocatoria este miércoles.

Así les fue el fin de semana

Juan Guillermo Cuadrado Foto: Vincenzo Pinto. AFP

Este fin de semana, los colombianos de la base internacional de la Selección pasaron en blanco, sin goles. Falcao García apenas tuvo 10 minutos de juego el sábado en la victoria del Rayo Vallecano sobre Girona, en la Copa del Rey. Por su parte, Luis Fernando Muriel fue titular con el Atalanta en el empate sin goles contra Inter. No anotó, pero tuvo grandes opciones.



Duván Zapata sigue lesionado y ni siquiera estuvo entre los suplentes. Su situación ya genera preocupación y se especula que no alcanzaría a llegar para la eliminatoria. Aunque Rueda lo espera.



El portero David Ospina también genera incertidumbre, pues el Nápoles confirmó que tiene una contractura en el gemelo izquierdo. Rueda espera poder tenerlo. El sábado dijo que contempla que no juegue a mitad de semana, pero sí el fin de semana próximo para que retome ritmo. El Nápoles informó ayer: “David Ospina hizo terapias y trabajos personalizados y diferenciados en el gimnasio”.



También en Italia, el sábado Juan Guillermo Cuadrado fue titular con Juventus y jugó como lateral, en la victoria contra Udinese, en la Serie A.

En Portugal, Luis Díaz y Matheus Uribe fueron titulares en el Porto, en el partido que le ganó a Belenenses en la liga portuguesa (1-4). Díaz falló un penalti...



Y en Alemania, Santos Borré hizo asistencia en el empate del Eintracht Frankfurt, 1-1, con Augsburgo.

Altas en defensa

Yerry Mina, defensa del Everton. Foto: EFE

Las buenas noticias llegan en la defensa, pues el sábado volvió a la actividad competitiva el defensor central Yerry Mina, con el Everton, que se quedó sin su DT, Rafa Benítez, despedido por los malos resultados. Mina fue suplente y pudo actuar en los últimos 36 minutos. Rueda celebró que el zaguero retomara la competencia. Su último partido había sido el pasado 6 de diciembre, pero ese día apenas pudo actuar media hora y se resintió de su lesión.



En Bélgica volvió a jugar el lateral derecho Daniel Muñoz, quien tenía problemas en una rodilla. Estuvo presente con el Genk en el partido contra Beerschot (4-1). Hizo una asistencia. También fue titular el central Jhon Lucumí, mientras que Carlos Cuesta, el otro zaguero, jugó los últimos 6 minutos.



