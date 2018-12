Duván y Lerma, con los mejores números en Italia e Inglaterra

En plena época de Pascua, Italia e Inglaterra, dos de las ligas más fuertes del mundo, no se detienen. Este miércoles, fueron protagonistas con goles Yerry Mina y Duván Zapata, en el remate de la primera mitad de temporada, a la que aún le queda una jornada antes de terminar el año, y con un balance aceptable para varios colombianos.

En Italia, el jugador colombiano más destacado en el semestre ha sido Duván Zapata, quien ha tenido un diciembre fenomenal. Este miércoles completó nueve goles y ocho de esos tantos los ha convertido en el último mes, en sus más recientes cinco partidos ligueros. La importancia fue mayor por tratarse de un doblete y nada menos que a Juventus, el líder del fútbol italiano, en el empate 2-2.



En este diciembre, Duván, quien llegó este semestre al Atalanta procedente de Sampdoria, también le ha convertido de a un gol a Génova, Lazio, Nápoles, Bologna, y un triplete al Udinese. Con los dos tantos frente a la Juve, Zapata llegó a 49 anotaciones en el fútbol italiano, y con los 9 que lleva en la temporada igualó la cantidad de tantos que tiene el argentino Mauro Icardi, del Inter.



Además, Zapata se convierte en el primer futbolista en anotar ocho goles consecutivos en el Calcio, rompiendo la marca que tenía el italiano Francesco Totti, quien en 2011 logró siete goles seguidos con Roma. El colombiano podrá aumentar su registro si anota el sábado en el partido contra el Sassuolo.



El delantero, de 27 años, marcó al minuto 24 el tanto del empate transitorio 1-1 y posteriormente puso en ventaja a su equipo, al 11 de la segunda parte, con un tanto de cabeza. Atalanta estuvo cerca de quedarse con la victoria hasta que entró al campo Cristiano Ronaldo (fue suplente e ingresó al minuto 20 de la segunda parte) y anotó el 2-2 definitivo para Juventus.



En el equipo de Turín no estuvo presente Juan Guillermo Cuadrado, quien es el otro jugador referente de Colombia en Italia. Cuadrado se recupera de una lesión de la rodilla izquierda y aún no hay certeza de si tendrá que ser operado. El colombiano lleva 11 partidos en la temporada italiana y un gol, pero sufrió un fuerte trauma en el partido de Copa de Europa del pasado 12 de diciembre contra el Young Boys y por eso se perdió los últimos encuentros, contra el Torino y Roma, ambos ganados 1-0 por los turineses, y contra Atalanta.

Otro colombiano de Selección en Italia es el portero David Ospina, quien acumula nueve partidos de Liga y 810 minutos. Su temporada ha sido aceptable, aunque este miércoles no atajó con el Nápoles frente al Inter. Mientras tanto, el defensor Cristian Zapata no tuvo mucha actividad en el Milán al comienzo de la temporada, pero ha ido ganando presencia en los últimos dos meses. Lleva 8 partidos y 720 minutos, pero ayer no estuvo en el empate sin goles contra el Frosinone. La tanda de colombianos en Italia la cierran Brayan Perea (Lazio) y Juan Valencia (Bologna), que no han jugado en este semestre.

Primer gol de Mina

Inglaterra ha recibido bien a varios futbolistas colombianos y de la Selección. Al que mejor le ha ido es al volante Jéfferson Lerma, del Bournemouth, con 15 juegos y 1.471 minutos acumulados. Además, lleva un gol anotado. Este miércoles, sin embargo, su equipo perdió goleado 5-0 contra el Tottenham: Lerma jugó los 90 minutos. El que no estuvo en con los Spurs fue el central Dávinson Sánchez, que ha tenido un buen semestre, con 9 partidos jugados y 704 minutos.



El que se destacó fue el defensor Yerry Mina, quien anotó su primer gol en la Liga Premier, durante la jornada del ‘Boxing Day’. El zaguero del Everton anotó de cabeza al minuto 2 del partido contra el Burnley, con victoria de su equipo, 1-5. Mina se reivindicó, ya que venía de tener un mal partido la semana pasada en la derrota 3-1 contra el Manchester City.



Mina, que tuvo un difícil comienzo en Inglaterra por una lesión, ya acumula ocho partidos, siete de ellos de titular, y 630 minutos de juego en el fútbol inglés. El zaguero cerrara el 2018 –año en el que fue figura con Colombia en el Mundial de Rusia con tres tantos– en el partido de visitante contra el Brighton, este sábado.



Por su parte, el atacante José Izquierdo cierra el año lesionado y por eso no estuvo ayer con el Brighton & Hove, que empató 1-1 con el Arsenal. Izquierdo acumula en esta temporada 9 partidos y no ha anotado goles. Finalmente, está el volante Carlos Sánchez, quien apenas ha actuado en cinco partidos en el West Ham y no juega desde el pasado septiembre por una lesión.



DEPORTES