Día fatal para los colombianos en torneos de Conmebol: 3 puntos de 15

A los problemas de juego y de nivel que habían mostrado los equipos colombianos en las copas Libertadores y Suramericana se sumó un nuevo factor que afectó su rendimiento: cuatro de ellos tuvieron jugar como “locales” por fuera del país. Ninguno pudo ganar en la jornada de este jueves y su situación para clasificar a los octavos de final se complicó. De 15 puntos posibles, los clubes de Colombia solo sumaron tres.

El primero en entrar en acción fue Atlético Nacional, que recibió a Argentinos Juniors en el estadio Manuel Ferreira, de Asunción. Y perdió bien, 0-2, e un partido en el que mostró un nivel muy pobre.



Argentinos Juniors se puso en ventaja en una acción en la que, para Nacional, se combinaron un error y la mala suerte: Andrés Andrade perdió un balón saliendo de su campo, Jonathan Gómez remató desde afuera del área, la pelota pasó por entre las piernas de Geisson Perea y se fue de rebote hacia donde estaba Gabriel Ávalos, quien tuvo tiempo de rematar y derrotar al portero Aldair Quintana, cuando apenas iban 11 minutos.

Nacional perdió contra Argentinos Juniors y comprometió su clasificación. Foto: Media Staff - Conmebol

En el minuto 80, Gabriel Ávalos la metió en un rebote luego de un centro de Elías Gómez, un remate de Gabriel Hauche y una atajada a medias de Quintana que no encontró quién le ayudara a rechazar.



“Las decisiones arbitrales incidieron en el partido, hubo una falta evidente sobre Andrés Andrade. En el segundo tiempo, tuvimos dos opciones de falta dentro del área muy evidentes que no las ve el árbitro, hay una doble falta del contrario que era expulsión en el contrario. El partido lo condicionó estas decisiones y después es remar en contra donde fue otro partido", dijo el DT de Nacional, Alexandre Guimaraes.



También en Asunción, pero en La Nueva Olla, Santa Fe no pasó del 0-0 contra un equipo emergente de River Plate, que guardó a varios de sus titulares, entre ellos el colombiano Rafael Santos Borré.



Los palos salvaron a Santa Fe en un partido muy cortado, en el que sufrió por los ataques de un conjunto liderado por el colombiano Jorge Carrascal, que trató de hacer daño con sus sociedades con Benjamín Rollheiser y Federico Girotti.



En cambio, en Guayaquil, Junior estuvo cerca de ganar pero le faltó contundencia para pasar del 1-1 contra Fluminense. Miguel Borja, de penalti, anotó a los 11 minutos, luego de una discutida falta de Kaiky a Gabriel Fuentes.



Junior se vio animado y pudo seguir de largo, pero tuvo la mala fortuna de que a los 25 minutos le empataron el partido. Kaiky encontró el desquite del penalti que cometió, al rematar en el segundo palo tras un cobro de tiro de esquina y de una peinada de Luccas Claro. Luego, en la segunda etapa, el horizontal y la falta de tino dejaron sin premio al ‘local’.



El único de los colombianos que jugó como visitante, por calendario, en la jornada de este jueves fue América de Cali, que tuvo todo para ganarle al Deportivo La Guaira, de Venezuela, pero que tuvo que conformarse con un empate sin goles que lo deja mal parado en el grupo G del torneo: es último, con solo un punto, el que sacó en Caracas.



El regreso de la gran figura del equipo, Adrián Ramos, parecía ser la primera buena noticia de la noche. Pero los rojos, que dominaron de principio a fin, no supieron sacar provecho de la debilidad de su rival. Generó muchas opciones de gol, pero no las concretó. Las más claras, un remate a quemarropa de Ramos en el primer tiempo que salvó el portero Carlos Olses y un remate de Santiago Moreno, solo frente al arco, que mandó al poste.



Si América se cansó de generar opciones de gol, La Equidad, en la Suramericana, no fue capaz de hacer un solo remate al arco contra un Lanús que presentó una formación emergente y que terminó ganando 0-1, en el estadio Defensores del Chaco.



Un gol de Lucas Vera, a los 27 minutos, fue suficiente para que los argentinos ganaran un partido en el que se habló y se peleó más de lo que se jugó, y en el que La Equidad se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Jéfferson Mena, en el minuto 80.



Ya se jugó la mitad de la fase de grupos de la Libertadores y el balance para los equipos colombianos es muy pobre: solamente una victoria, la conseguida por Nacional contra Universidad Católica, en la primera fecha. Una cifra muy preocupante.



