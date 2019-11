El balance de la Selección, un equipo en armada

Este es el balance de la Selección Colombia que ganó sus dos últimos amistosos del año, contra Perú y Ecuador. Lo positivo y lo negativo del equipo de Queiroz.

Lo positivo

1. La defensa, equipo sólido

David Ospina brinda seguridad, los centrales se han consolidado, Stefan Medina se afianzó como lateral derecho. Resumen: 11 partidos de 14 jugados con el arco en cero.





2. Experiencia y liderazgo

David Ospina, Wílmar Barrios, Mateus Uribe y Juan Guillermo Cuadrado, los de experiencia mundialista, son los que han ayudado a mantener la estructura y el orden.



3. Ganar para tener confianza

Aunque el equipo en estos dos partidos (Perú y Ecuador) de fecha Fifa no ha jugado bien y le falta contundencia, al menos ha podido ganar y eso ayuda a mantener el ánimo.

Lo negativo

1. La idea de juego no enamora

Desde la Copa América hasta hoy, el equipo ha involucionado. Su juego no ‘enamora’, se apoya demasiado en su defensa y solo juega a una velocidad, a puro vértigo.



2. Las figuras ¿dónde caben?

En el esquema que pretende el DT Queiroz, no se ve dónde ubicar a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. El primero ya lo hizo como extremo. Al segundo no lo pudo probar.



3. Eficacia: falta de remate

Contra Ecuador no jugaron Muriel, Duván Zapata ni Falcao. Sin ellos, el equipo sufre para rematar. El porcentaje de eficacia de la Selección es muy bajo. Y eso puede costar hacia el futuro.



