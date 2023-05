Acostumbrados a flojas participaciones recientes en los torneos internacionales, con poco protagonismo, los equipos colombianos están teniendo un repunte en la presente temporada y la última semana dejó un buen balance para varios de ellos.



En la Copa Libertadores, Atlético Nacional ya está en octavos de final; Independiente Medellín y Pereira ganaron y luchan. En la Copa Sudamericana solo perdió Santa Fe, Tolima empató y Millonarios comanda su grupo con autoridad.

Nacional, clasificado

La Copa Libertadores es el reto gigante del año para los clubes colombianos y de momento los tres en escena dan la pelea. Nacional no solo ganó en su visita a Melgar del Perú 0-1 con gol de Danovis Banguero, sino que es líder del grupo H con 10 puntos, y confirmó su clasificación anticipada a octavos, gracias al triunfo de Olimpia contra Patronato, 0-2 , a falta de dos jornadas.



Así que el panorama no podía ser mejor para el cuadro verdolaga, que intentará terminar primero del grupo. Mientras tanto, podrá concentrarse en el partido de este domingo contra Alianza Petrolera en los cuadrangulares semifinales de la Liga.



Independiente Medellín no se quedó atrás. Su victoria del martes en casa contra Nacional de Montevideo, 2-1, le permite llegar a 7 puntos y ser segundo del grupo B, con los mismos puntos del equipo uruguayo. Inter de Brasil, que venció a Metropolitanos 1-2, es líder con 8.

El panorama del Medellín es bueno, aunque el grupo arde. Le queda visitar a Metropolitanos y al Inter. Así que el DT Santiago Botero, que reemplazó a David González, se ilusiona. Medellín también pelea en la Liga local, en la que al domingo visita al América.



Deportivo Pereira es la gran sorpresa. El actual campeón de Colombia encara un grupo complejo y por ahora saca la casta. El miércoles venció a Boca Juniors 1-0 y se puso segundo del grupo F con 7 puntos, los mismos del cuadro xeneize.

A Pereira le resta visitar a Monagas de Venezuela y a Colo Colo de Chile. Así que su clasificación la peleará fuera de casa.

Millos, imponente

En la Copa Sudamericana, Millonarios cumple gran campaña y el martes lo ratificó con una imponente victoria de local contra Peñarol, 3-1.



El equipo azul tiene 10 puntos y comanda el grupo F. La idea del equipo que dirige Alberto Gamero es conservar el primer lugar, que pasa directamente a octavos. El segundo juega play offs con los equipos que acaben en tercer puesto de la fase de grupos en Copa Libertadores. Millos juega el sábado en la Liga contra Chicó.



En esta semana el Deportes Tolima también libró una dura batalla en su visita a Tigre de Argentina. El equipo vinotinto hizo mucho para ganar, lo necesitaba, pero tuvo que conformarse con un empate 0-0.

Así las cosas, el Tolima es tercero del grupo D con 5 puntos, por detrás del líder São Paulo (10) y Tigre (7). A Tolima le queda visitar a São Paulo y cerrar de local contra Puerto Cabello.



El que está en problemas es Independiente Santa Fe, que el martes perdió en su visita a Gimnasia y Esgrima de la Plata, en un partido en el que acarició el empate y se fue derrotado sobre el final, 1-0.

El equipo cardenal, que sigue en la búsqueda de entrenador oficial tras nombrar como encargado a Gerardo Bedoya, tiene 4 puntos y está en el tercer lugar del grupo G. Su panorama es complejo, pero sigue con vida, pues le quedan dos partidos en casa contra Universitario y Goiás. Debe ganar ambos juegos para pelear la clasificación.

El panorama, por ahora, es bueno. El objetivo es que aparte de Nacional, más equipos colombianos puedan dar pelea en octavos de final de los torneos internacionales.



