Un hombre murió y varios aficionados resultaron heridos tras un enfrentamiento entre los "barras bravas" (ultras) de los equipos Luján y Leandro N. Alem, en un partido de fútbol correspondiente a la Primera C de Argentina, confirmaron este lunes fuentes del club El encuentro, disputado este domingo en el Municipal de Luján, tuvo que ser suspendido a los 14 minutos de juego, cuando la hinchada local lanzó presuntamente un petardo al banquillo visitante.

Los aficionados de ambos equipos salieron posteriormente del estadio y en sus inmediaciones comenzaron los enfrentamientos, pero los hechos más graves se produjeron con la irrupción de una "camioneta blanca", de donde habrían salido "barras bravas" de Leandro N. Alem para realizar disparos con armas de fuego, informaron fuentes del club local.



"Hubo un fallecido, que en la madrugada nos han informado. Estamos en manos de la Justicia y en comunicación con ellos para que se pueda definir lo más rápido posible esto. No estamos al tanto de si se han identificado (a los agresores)", afirmó este lunes el vicepresidente segundo de Luján, Juan Pablo Faggiani, en diálogo con el canal de noticias TN.



El dirigente del equipo local confesó que no tenía constancia de amenazas entre los aficionados de los equipos durante la semana, al tiempo que calificó los hechos como "una locura".



"El operativo se realizó de acuerdo a las autoridades, se reforzó el tema de la policía, pero cómo se desarrollan los hechos según los vídeos vistos es algo muy difícil de prevenir", aseveró Faggiani, subrayando que resulta "muy difícil" evitar los enfrentamientos entre "barras bravas".



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), organizadora de la Primera C, emitió un comunicado para condenar "enérgicamente" lo sucedido en el Municipal de Luján, calificando a los perpetradores como "un pequeño grupo de inadaptados que no hacen más que opacar la verdadera fiesta que genera el fútbol".

🎥 | La brutal balacera ocurrida este domingo 10/07 en el partido entre Luján y Alem en el que barrabravas del visitante (que tenían prohibido ir a la cancha) atacó a balazos a los hinchas del equipo rival pic.twitter.com/MJDZj0I7tT — ANDigital (@ANDigitalOK) July 11, 2022





