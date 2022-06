En la era digital, las personalidades de la música y el fútbol parecen estar enlazadas. Las imágenes de los jugadores compartiendo con distintos artistas inundan las redes sociales.



De hecho, los casos de futbolistas que desarrollan carreras musicales se presentan cada vez más a menudo. En medio de esa tendencia, Bad Bunny, el artista más escuchado en el planeta según los indicadores de Spotify, ha cobrado protagonismo en los últimos días por una singular conversación con el 'streamer' Ibai Lllanos. Todo, por una pregunta sobre si es hincha del Real Madrid.

'Las ventas bajan'

El reguetonero confirmó su fecha en Medellín. Foto: EFE

En una transmisión en 'Twitch', en la que el cantante y el 'streamer' estaban jugando el videojuego Fifa mientras hacían una entrevista amena, Llanos le pregunta a Bad Bunny: "¿Te gusta el Real Madrid o no eres muy fan del Real Madrid?".



"Yo no puedo responder esas cosas", dijo el cantante mientras Llanos se reía.



"Eso trae enemistades", añadió.



Luego, animado por el 'streamer', el cantante dijo "las ventas bajan y todo".



Por esa singular conversación, muchos internautas han asegurado que el artista sería hincha del Barcelona. Otros, por su parte, han manifestado que cuesta ver cómo 'por negocio' no puede decir de qué equipo es.

