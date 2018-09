Bacca, el discutido de 2 títulos europeos y 50 goles en España

Aunque Carlos Bacca llegó el fin de semana pasado a los 50 goles en la Liga de España, este jueves fue una de las figuras del Villarreal en el empate 2-2 contra el Rangers de Escocia en la primera jornada de la Liga de Europa –trofeo que ya ganó dos veces (las mismas que lo logró Radamel Falcao García) – y acumula 246 anotaciones en su carrera con los clubes donde ha jugado, sigue siendo considerado un ‘tronco’, el ‘malo’.

Es difícil borrar de la mente del hincha colombiano que fue Bacca el encargado de ejecutar el último penalti de la serie contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, y falló como cualquiera hubiera podido hacerlo. “Boté el penal, pero tengo el respaldo de los compañeros, de mi familia y de Dios. Lastimosamente no tuvimos la fortuna”, dijo Bacca en ese entonces.



Al goleador de Puerto Colombia le faltó decir que, además, lo respaldan las cifras: dos veces campeón consecutivo de la Liga de Europa con el Sevilla de España (2014-2015), siendo el mejor jugador de la competición en el 2014, noveno máximo goleador de la historia de la Selección Colombia; en ningún equipo en el haya estado en primera división ha marcado menos de 20 goles, entre otros logros.

Grandes cifras

La gran falencia de Bacca ha sido no haberse convertido en Falcao cuando la Selección lo necesitaba en ausencia del ‘Tigre’, pero el resto no se puede discutir. A la hora de las comparaciones, el jugador del Villarreal es superior a quienes puedan considerarse ser y haber sido su competencia a nivel nacional.



Luis Fernando Muriel lleva 71 goles en 252 partidos en su carrera en clubes, o sea, marca un gol cada 209 minutos; mientras que Bacca hace uno cada 148. Con respecto a Duván Zapata, Bacca ha anotado 112 goles más en su carrera en primera división. Jackson Martínez se acerca un poco a sus cifras: el chocoano ha anotado 156 goles en 271 juegos. Contra Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja es complicado compararlo, ya que ellos no están consolidados en Europa, como sí lo logró Bacca.



¿Que por qué no se convoca a otro y sí a Bacca?, pues, por sus cifras y actualidad en los clubes. ¿Que por qué Bacca siempre tiene que jugar por encima de otros convocados?, pues porque sus cifras y actualidad son superiores a las de su competencia. Es que Bacca no se entiende con Falcao; en pasado amistoso contra Venezuela, el ‘Tigre' marcó tras recibir un pase de él.



Tal vez, en una generación sin Falcao, Bacca habría tomado la dimensión del jugador que sus cifras representan. Pero no hay que olvidar que el ‘Tigre’ es el máximo goleador histórico de la Selección, fue el jugador que abrió la puerta en Europa para la camada de colombianos que luego llegaron; lideró la clasificación a un Mundial tras 16 años de sequía y será un ícono para el resto de la historia.



Ahora, también es cierto que el pasado de Bacca con el Junior de Barranquilla y su fuerte arraigo en la costa Atlántica del país propician discordias y, como se dice hoy, ‘polaricen’ el ambiente en torno a su rendimiento. Pero es bien difícil encontrar en un equipo un ‘tronco’ que llegue a los 50 goles en la Liga más difícil del mundo, la que tiene a Lionel Messi y, hasta hace poco, Cristiano Ronaldo.



DEPORTES