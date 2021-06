Austria aguó el debut de Macedonia del Norte en la Eurocopa

La selección de Austria consiguió su primer triunfo en la Eurocopa al derrotar por 3-1 a la debutante Macedonia del Norte, este domingo en Bucarest en el primer enfrentamiento del grupo C.

Austria abrió las hostilidades a través de Stefan Lainer (18), que aprovechó un centro de Marcel Sabitzer, pero Goran Pandev, delantero, capitán y alma de Macedonia del Norte no tardó en igualar la contienda (28).



No fue hasta los compases finales del partido cuando la selección centroeuropea inclinó la balanza a su favor por medio de Michael Gregoritsch (78) y Marko Arnautovic (89).



En sus celebraciones, Lainer y Gregoritsch dedicaron sus tantos al danés Christian Eriksen, quien se desvaneció el sábado en pleno partido contra Finlandia, mostrando una remera en la que se leía "Eriksen, sé fuerte".

Michael Gregoritsch y su dedicatoria a Christian Eriksen. Foto: Efe

Entrando en el ecuador de la primera parte, Sabitzer envió un tenso centro desde el costado izquierdo en dirección al segundo palo de la meta normacedonia. Sorprendiendo a su marca, Lainer apareció como un rayo y marcó con un disparo cruzado (18).



Macedonia del Norte demostró madurez al no venirse abajo con ese tempranero gol el día de su debut. Un error en su propia área de David Alaba y del arquero Daniel Bachmann provocó el empate de Pandev, que marcó a puerta vacía (28).



Los dos equipos se anularon a partir de ese momento, intentando romper el empate aunque sin generar excesivo peligro al rival. Hubo que aguardar hasta los quince últimos minutos para ver caer la victoria del lado austríaco.



Desde la izquierda, Alaba centró al primer palo y Gregoritsch se anticipó a su marca, el defensa Darko Velkovski, para perforar las redes normacedonias.



Con sus rivales desmotivados, Arnautovic sentenció aprovechando un rebote al hueco.



Macedonia del Norte no pudo emular la hazaña de la víspera de la otra debutante en una fase final de Eurocopa que hay en el torneo, Finlandia, quien inclinó 1-0 a Dinamarca.



El Austria-Macedonia del Norte levantó el telón del grupo C. Los centroeuropeos se colocan provisionalmente como líderes de la llave con sus tres unidades, a la espera de lo que depare el Holanda-Ucrania que tendrá lugar más tarde en Ámsterdam.



DEPORTES

Con AFP