El último fichaje del Barcelona ,Pierre Emerick Aubameyang, se mostró convencido este jueves de la capacidad de reconstrucción del equipo.



"Vamos a volver al top" aseguró este jueves en su presentación como nuevo jugador azulgrana.



No es un secreto que el equipo catalán está rearmándose después de varios fracasos deportivos y, además, lidiando con tensiones financieras.



Aubameyang, de 32 años, espera ser la solución de los problemas de gol del club.





"Incorporamos a un jugador de primer nivel, que ha querido venir y ha hecho un esfuerzo para venir al Barça",dijo Joan Laporta, presidente de la institución.

El delantero gabonés firmó hasta 2025 con una opción de salida pactada en junio de 2023, aunque, durante la presentación, tanto presidente como jugador mostraron su deseo de agotar el contrato.



"Hay una cláusula de salida en 2023, pero queremos que siga hasta el final", dijo Laporta,



"Voy a trabajar mucho para quedarme lo más posible", prometió Aubameyang, quien además aseguró que ya ha hablado un poco con el técnico Xavi Hernández sobre lo que se espera de él.



El socio número 143.282 pic.twitter.com/FBYESOGEza — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 3, 2022

Jugar de '9' en el Barcelona

El gabonés vistió la camiseta blaugrana este jueves. Foto: @FCBarcelona_es

"Él me ve jugando de '9' y estoy dispuesto a jugar de '9', y si un día necesita que juegue por la banda, no hay problema porque estoy listo para jugar ahí también", aseguró el jugador.



"El Barça juega un fútbol increíble, tengo que adaptarme pero creo que estoy listo para hacerlo", añadió en su presentación.



Aubameyang llega procedente del Arsenal, donde sus desencuentros con el técnico, Mikel Arteta, le llevaron a quedarse sin jugar los últimos dos meses.



"Fueron meses complicados, pero así es el fútbol a veces. Por mi parte, nunca he creído que hiciera algo mal, pero esto quedó atrás, ahora quiero pensar en el presente. Estoy preparado y tengo ganas de empezar porque en mi mente estoy listo", afirmó Aubameyang, quien todavía no ha podido ganar una Champions League y ve su fichaje por el Barça como una oportunidad para ello.



El flamante fichaje azulgrana podría tener minutos el próximo domingo para el partido de Liga contra el Atlético de Madrid.

DEPORTES

