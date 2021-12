Dos sospechosos asaltaron al equipo femenino de fútbol 'Abelhas Rainhas' y abusaron sexualmente de una de las jugadoras, al término de un partido de un torneo regional, en el estado brasileño de Piauí (noreste), denunció este jueves el club.



El suceso ocurrió la noche del miércoles mientras la plantilla salía a cuentagotas del vestuario y se dirigía hacia el autobús del equipo, a la salida del estadio Lindolfo Monteiro, en el municipio de Teresina.

Hubo asalto sexual

En el momento del atraco, una de las jugadoras esperaba al resto de sus compañeras dentro del autobús y fue abusada sexualmente por uno de los atracadores, según relató el técnico del equipo, Begao Silva, a los periodistas.



De acuerdo con Silva, el conductor salió del vehículo después de haber sido amenazado por uno de los asaltantes, que al parecer estaba armado con un cuchillo.



Cuando el entrenador vio lo que estaba sucediendo, pidió socorro y unos agentes de la Policía se acercaron y dispersaron a los atracadores "con disparos al aire", según informó en una nota la Federación de Fútbol de Piauí (FFP).



Falta seguridad en los estadios

"Fue una situación lamentable. Un desespero total. Infelizmente pasó eso. No tenemos tiempo para salir todos juntos porque la gente de la federación nos presiona para abandonar rápido el vestuario. Ahí vamos llevando las cosas poco a poco. Si saliéramos juntos, sería más difícil asaltarnos", manifestó Silva.



Por su parte, la presidenta del club, Quitéria Alves, describió el incidente como "una película de terror". "No conseguí dormir pensando en todo lo que pasó. Fue terrorífico. Lo que más me duele es tener que haber escuchado de un representante de la federación que somos nosotros los que estamos equivocados en esta situación", criticó en declaraciones a la prensa.



La Federación de Fútbol de Piauí subrayó que "siempre ha primado por la seguridad de todos los implicados durante los partidos en todas las dependencias deportivas". "Pero, desgraciadamente, fuera de los estadios todos nosotros estamos sujetos a la inseguridad que impera en nuestra sociedad", añadió.



La entidad informó también que "está providenciando y solicitando" a la Policía Militar que los días en que haya partidos se refuerce la presencia policial "en los alrededores de los estadios para intentar cohibir actos desagradables semejantes al ocurrido".



EFE