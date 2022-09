El brasileño Éder Militao, ya recuperado de una “ligera lesión” muscular en el muslo que sufrió frente al Celtic de Glasgow y que le ha hecho perderse los dos últimos partidos del Real Madrid, regresa directo al once titular del italiano Carlo Ancelotti de cara al derbi contra el Atlético de Madrid.

El técnico dispone, a excepción del lesionado Karim Benzema, su once de gala en lo que va de temporada, con los retornos del francés Ferland Mendy al lateral izquierdo y al alemán Toni Kroos al centro del campo tras descansar ambos frente al RB Leipzig. Además, el brasileño Rodrygo Goes le vuelve ganar la partida al belga Eden Hazard en el puesto de ‘9’.



Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, da la titularidad por primera vez en esta temporada al delantero Antoine Griezmann, entre el pulso con el Barcelona por la opción de compra de 40 millones de euros, y recupera en el once al portero Jan Oblak, después de dos partidos de baja por lesión, en el derbi de este domingo ante el

Real Madrid, en el que da el carril derecho a Marcos Llorente en lugar de Nahuel Molina.

Comentarios del partido

DEPORTES

Más noticias de deportes