Atlético-Liverpool, partidazo en la Champions League

El Atlético de Madrid, con el recuerdo de la gesta de Anfield en la cabeza, recibe el martes al Liverpool en un crucial duelo por el liderato del grupo B de la Liga de Campeones.



El conjunto inglés lidera la llave con seis puntos, dos más que el Atlético, mientras por detrás apunta el Oporto con uno y cierra el grupo el Milan con dos derrotas en dos partidos. "Va a ser un partido difícil. Para nosotros y para nuestra afición creo que va a ser un partido 'top'", aseguraba el centrocampista francés del Atlético Thomas Lemar, a la página web del club.



Los rojiblancos llegan en un buen momento al encuentro con una sola derrota en diez partidos oficiales esta temporada y confiando en poder imponerse como hizo el año pasado al Liverpool.



En la cabeza de todos los colchoneros sigue viva la remontada de marzo de 2020 cuando los rojiblancos se impusieron en la prórroga 3-2 al Liverpool, entonces vigente campeón europeo, y meterse en cuartos de final del torneo continental 2019/2020.



Un doblete de Marcos Llorente y un gol de Álvaro Morata dieron la victoria a los rojiblancos, que vuelven a cruzarse con los ingleses. Morata ya no está en el Atlético, pero su lugar lo ocupó Luis Suárez, que se reencontrará con su antiguo equipo ahora con la camiseta rojiblanca.

Suárez y una revancha

Luis Suárez hace el gesto de hablar por teléfono luego de marcarle al Barcelona. Foto: Juan Carlos Hidalgo. Efe

El 'Pistolero' se había enfrentado por última con los de Jurgen Klopp bajo los colores del Barcelona, cuando el equipo azulgrana fue laminado 4-0 por el conjunto inglés en la vuelta de semifinales de la temporada 2018/2019 levantando el 3-0 en contra de la ida, al que había contribuido Suárez con un tanto.



El uruguayo tiene ahora una ocasión de revancha, mientras sigue la duda de la presencia de Llorente, que sale de una lesión muscular en el muslo derecho. "Estoy bien, estoy recuperando adecuadamente, pero no sé si llegaré al partido en

Liverpool porque llegaría con pocos entrenamientos con el equipo. A ver cómo evolucionan las molestias", afirmó el centrocampista el miércoles en la radio Cadena Ser.



Aunque beneficiado por el aplazamiento de su partido de Liga contra el Granada de este pasado fin de semana, el Atlético no lo tendrá fácil frente a un Liverpool que regresa al estadio donde se ganó la Champions en 2019, aunque al año siguiente fuera eliminado por sus dueños.

Liverpool, a dar el golpe en Madrid

Líder del grupo B con pleno de dos victorias, el Liverpool, que todavía no conoce la derrota esta temporada, goleó 5-1 al Oporto en su último encuentro de Champions con los tantos de Mohamed Salah, Sadio Mané y Firmino.



El tridente ofensivo del equipo inglés se perfila como un quebradero de cabeza para la defensa rojiblanca, con un Salah, máximo goleador de su competición doméstica (7).



Klopp también podrá contar el luso Diogo Jota, ex del Atlético, que ya estuvo disponible el fin de semana tras superar unos problemas musculares, aunque no jugó en la goleada en Watford (5-0).



"Parece que Trent (Alexander-Arnold) y Diogo estarán bien, van a entrenar con nosotros", dijo el jueves pasado Klopp de cara al encuentro contra el Watford.



Segundo clasificado en el campeonato inglés, el equipo de Jurgen Klopp aterriza en el Metropolitano en plena forma para tratar de tomarse la revancha confiando en seguir al frente de la llave.



Martes

Hora: 1:40 p. m.

TV: ESPN Extra y Star +



