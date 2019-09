Cuadrado, figura con golazo, pero Juventus no sostuvo la victoria

El Atlético sacó su garra este miércoles para remontar y empatar sobre la campana 2-2 con la Juventus en un partido de la primera jornada de la Liga de Campeones muy igualado, que se saldó con reparto de puntos.

El colombiano Juan Cuadrado abrió el marcador de disparo por la escuadra (48), Blaise Matuidi hizo el 2-0 de cabezazo a bocajarro (60) y Stefan Savic recortó distancias de cabeza (70), antes de que el mexicano Héctor Herrera hiciera el 2-2 con otro testarazo en su debut con el Atlético.



En la olla a presión del Metropolitano, el Herrera, llegado al equipo en el pasado mercado, rescató a un Atlético que controló el encuentro y tuvo más ocasiones que su rival, pero al que le faltó más acierto de cara al gol.



Los rojiblancos, fieles a su estilo, metían intensidad y buscaban sorprender en salidas al contraataque ante una 'Juve', que se cerraba bien atrás. Todavía no se había cumplido el cuarto de hora cuando Diego Costa dejó un balón en el centro del campo para la cabalgada de Joao Félix, que disparó ajustado al palo (10) y repetiría con otro cabezazo a las manos del meta Wojciech Szczesny (13).

Joao Félix y Cristiano Ronaldo

El joven delantero no desentonó este miércoles en el duelo de estrellas lusas con su compatriota Cristiano Ronaldo, que volvió a ser blanco de las iras de los aficionados rojiblancos. Los hinchas locales acompañaron cada acción de 'CR7' con silbidos y abucheos, lo que no impidió que el astro portugués pusiera en apuros a Jan Oblak con un disparo desde la frontal del área (22) y un cabezazo en el área (40).



Los Atléticos apretaban por las bandas por donde llegaban Kieran Trippier y Renan Lodi para servir centros al área, mientras la 'Juve' probaba suerte ante el muro rojiblanco con un disparo desde la frontal de Miralem Pjanic desviado por un defensa (35).



El juego se animó tras el descanso cuando Cuadrado, uno de los hombres más activos de la 'Juve', llegó al área, recortó y soltó un disparo cruzado que se coló por la escuadra rojiblanca (48). El tanto en contra espoleó a los locales, que se volcaron sobre la portería de una 'Juve' que no se descompuso y seguía buscando oportunidades al contraataque aprovechando los espacios dejado por los locales.

Tenacidad rojiblanca

En otra arrancada Alex Sandro puso un balón al área, donde apareció Matuidi para rematar de cabeza en boca de gol y poner el 2-0 en el marcador (65). El partido se ponía muy cuesta arriba para los hombres del 'Cholo' Simeone, que no se vinieron abajo y siguieron volcados en la portería contraria.



Apareció entonces José María Giménez para poner un centro al área donde entró con todo Stefan Savic para cabecear a gol y recortar distancias (70). El gol levantó a los aficionados en el Metropolitano y animó a los rojiblancos, que siguieron golpeando la meta contraria.



A diez minutos del final, Víctor Machín 'Vitolo', que había entrado por Renan Lodi (76) soltó un disparo que el meta de la 'Juve' palmeó por encima del larguero (80). El equipo italiano aguantaba los embates rojiblancos, pero cuando parecía que el partido acabaría con victoria visitante, apareció Herrera (90), que había entrado por Thomas en el 76, para cabecear al fondo de las mallas italianas, salvando a su equipo.



AFP