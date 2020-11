Los cuatro años de fracasos internacionales de Nacional

Desde 2012, Atlético Nacional ha venido siendo un visitante usual de los torneos Conmebol, la Copa Libertadores y la Suramericana eran certámenes donde los verdolagas comenzaron a aprender, crecer su proceso deportivo y alcanzar su punto máximo en el 2016 con la conquista de la Copa Libertadores y la final ese mismo año de la Suramericana, que no pudo disputar por la tragedia del Chapecoense.

Sin embargo, desde 2017, salvo la obtención de la Recopa Suramericana, son cuatro temporadas donde los fracasos han estado a la orden del día. A continuación, el recuento de estas participaciones continentales.



Copa Libertadores 2017: Luego de alcanzar la ‘gloria eterna’ en 2016, los verdolagas integraron el grupo A junto a Estudiantes de La Plata, Botafogo de Brasil y Barcelona de Guayaquil. Bajo el nuevo formato donde los terceros de cada grupo seguían en la Copa Suramericana, los antioqueños fueron últimos en su zona con 6 puntos producto de dos victorias y cuatro derrotas. Nacional se unió al Inter de Brasil del 2007, Liga de Quito de 2009 y San Lorenzo del 2015, quienes, como monarcas de la edición anterior, se quedaron afuera de sus grupos. Un fracaso total.



Copa Libertadores 2018: Con Jorge Almirón como entrenador y una base de jugadores argentinos, Atlético Nacional afrontaba una nueva edición de la Copa Libertadores, buscando mejorar la pobre imagen del año anterior. El grupo B lo integraron junto a Bolívar de Bolivia, Colo Colo de Chile y Delfín de Ecuador. Con efectividad, los antioqueños terminaron líderes con 10 puntos producto de tres victorias, un empate y dos derrotas, anotó nueve goles y recibió tres. En octavos de final se midió frente al humilde Atlético Tucumán de Argentina, en la ida cayó por 2-0 y en la vuelta en el Atanasio ganó por la mínima, pero no le alcanzó para avanzar de fase. Este resultado derivó en la salida del técnico argentino y otro proceso era interrumpido.



Copa Libertadores 2019: Los verdolagas llegaban a esa edición de la Copa como vigente campeón de la Copa Colombia 2018. Desde la segunda fase, Nacional superó a Deportivo La Guaira de Venezuela y en la tercera fase, no pudo superar a Libertad de Paraguay, dirigida por Leonel Álvarez y con ex verdolagas como Alexander Mejía y Macnelly Torres. Nacional cayó en la ida por la mínima y pese a que ganó en el Atanasio, forzando los penales, en el ‘manchón’ blanco la suerte fue opuesta para los dirigidos por Paulo Autuori. Pese a la eliminación, Nacional avanzó a la segunda fase de la Copa Suramericana, certamen que no disputaba desde 2016.



Copa Suramericana 2019: Fluminense de Brasil era el rival de Nacional en la segunda fase, los verdolagas fueron humillados en Río de Janeiro por 4-1, tras esa derrota, Autuori dejó de ser técnico del equipo y con Alejandro Restrepo en el Atanasio, los verdolagas ganaron 1-0, decorando el global, pero sentenciando una nueva



Copa Suramericana 2020: Clasificado por la reclasificación, Atlético Nacional llegó a la primera fase de la Copa Suramericana, donde enfrentó a Huracán de Argentina. En la ida disputada en el Atanasio, los antioqueños mostraron buen fútbol y golearon al ‘globo’ por 3-0. En la vuelta disputada en Buenos Aires, no pasó del empate 1-1, confirmando la clasificación a la segunda fase. Debido a la pandemia, hasta octubre pudo volver a tener competencia continental, enfrentando a River Plate de Montevideo. Luego de un empate en el Atanasio 1-1, la vuelta en tierras uruguayas derivó en una contundente derrota por 3-1, sellando un nuevo fracaso continental. Un dato no menor, como ocurrió en 2019, en el medio de la serie, el técnico fue cesado. En esta oportunidad fue Juan Carlos Osorio.



En este 2020, Atlético Nacional no disputó la Copa Libertadores tras ocho años y de no mejorar en la Liga, rompería la racha de participaciones continentales que había arrancado desde 2012.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

