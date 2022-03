Atlético Nacional sufrió un duro golpe al quedar afuera de la Copa Libertadores, luego de perder la serie contra Olimpia de Paraguay, con un global de 4-2.

Es un fracaso para un club que hizo una gran inversión, que cuenta con una de las nóminas más poderosas del fútbol colombiano, y que en el papel era más que su rival en la serie. Estas, las razones de su eliminación.

1. Sin la casta para la Copa

Nacional no sacó a relucir su jerarquía. El equipo se quedó sin plan para combatir contra Olimpia. En Asunción falló los goles. Y pagó caro. En Medellín jugó sin claridad, como si no fuera Nacional, como si el rival tuviera más nómina, Nacional no pudo con ese rival, no encontró la fórmula del gol, y eso que tiene un ataque voraz, lleno de figuras. Esos jugadores, estelares para el medio local, jugaron sin la 'ropa' que se necesita para el torneo internacional. Nacional tenía más equipo, pero no lo demostró. Se lo vio sin confianza. Con presión. Jugaron muy mal el partido más importante.

2. En deuda las figuras

No brillaron, y lo pero es que estuvieron lejos del nivel que se esperaba. Jarlan Barrera estuvo a kilómetros de su mejor rendimiento. Duque no fue el goleador que suele ser. Pabón apenas mostró chispazos. Y Gio Moreno sigue lejos de su forma y su nivel. Ni jugó en el partido de vuelta. Nacional tiene jugadores de mucha categoría, de mucho talento, pero como equipo por ahora no funcionan. Faltó el jugador que empujara al equipo, que lo levantara en los peores momentos, que lo guiara. Andrade intentó ser, hizo un gol y casi hace el otro. Eso fue todo.

3. La pesadilla del arco

La mala salida de Mier. Foto: AFP

Es evidente que este es un error estructural de Atlético Nacional. En enero la directiva decidió que no necesitaba un arquero, y eso que Quintana ya traía problemas del semestre anterior. El cuerpo técnico decidió que con los que tenía podían pelear en la Copa Libertadores. Quedó claro que no se podía. Kevin Mier falló en el gol de Olimpia, el gol que enterró al equipo verdolaga. Quintana falló en la Liga, una vez más. Los dos porteros, jóvenes y talentosos, no tenían el perfil para el torneo. Nacional debió fichar a un portero que le diera garantías. No era el momento para hacer apuestas.

4. La salida del DT

Alejandro Restrepo, técnico de Nacional. Foto: Dimayor-VizzorImage

Otro paso en falso. Sacaron al DT Alejandro Restrepo unas horas antes del crucial partido contra Olimpia. La afición pedía su salida, pero se dio en el momento menos oportuno, cuando se preparaba la llave de vuelta. El equipo quedó golpeado por esa decisión, en medio de la crisis, de rumores del nuevo entrenador, con Hernán Darío Herrera sacrificado para que guiara al equipo como interino. Sacar a Restrepo en ese momento era una decisión arriesgada, y la perdieron.

En caída libre

Atlético Nacional ha fallado en sus recientes apuestas. En su momento le dieron el puesto a Restrepo, y no resultó. Los fichajes no han dado el rendimiento que se espera de ellos. Esta nueva eliminación se suma a los recientes pasos en falso del club, que ha perdido estabilidad en su presidencia y en su dirección técnica. El año pasado ganaron una Copa Colombia, poco cuando se tiene en cuenta que la última liga conquistada fue en 2017. En la Libertadores, el año pasado fue último de su grupo. El club, que fue campeón de América en 1989 y 2016 pasa un mal momento.







