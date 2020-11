Otro fracaso: Nacional quedó afuera de la Copa Suramericana

Atlético Nacional sumó un nuevo traspié. Luego de caer goleado contra Millonarios en la Liga y perder a su entrenador, Juan Carlos Osorio, este miércoles quedó eliminado de la Copa Suramericana al perder en su visita a River Plate de Uruguay, 3-1, y tras el 1-1 en Medellín.

El conjunto ‘charrúa’ fue efectivo con una media hora frenética en la que llegaron dos goles de Matías Arezo, luego descontó Jefferson Duque.



En la etapa complementaria, los verdolagas mejoraron en su juego, pero Sebastián Píriz sentenció la llave y ahora el ‘darsenero’ espera por Sol de América de Paraguay o Universidad Católica de Chile.



Rápidamente, River Plate de Uruguay generó dos opciones de gol, a los 30 segundos, un mano a mano de Matías Arezo que exigió a Aldair Quintana, luego, José Neris remató al arco y nuevamente Quintana intervino con seguridad.



Al minuto 5, River de Uruguay se puso al frente en el marcador, tras un centro de Facundo Ospitaleche desde el sector izquierdo al corazón del área, la pelota no la logra controlar Aldair Quintana y Sebastián Gómez aprovechando Matías Arezo, quien remató con su pierna izquierda, enviando la pelota al fondo de la red.

El local no dejaba pensar a Nacional quien sufría en defensa y se encontraba desconectado con su frente de ataque. Al minuto 14, Ribair Rodríguez tuvo que salir del campo tras sufrir un choque con Sebastián Gómez. Ingresó por el ex Boca Juniors, el jugador Guzmán Rodríguez.



Nacional fue recuperando poco a poco el control de la pelota, se acercó un poco al arco contrario. Pero al minuto 26, River aumentó la ventaja en el marcador con gol de Matías Arezzo en jugada personal, tras aprovechar un mal pase de Brayan Rovira, el delantero uruguayo remató con pierna derecha sin poderla controlar el arquero Quintana.



Tras la desventaja en el resultado, Nacional comenzó a interiorizar y al minuto 33, Baldomero Perlaza aprovechó un rebote de la defensa de River y la pelota le quedó a Jefferson Duque, quien descontó para el conjunto verdolaga, con un remate de pierna derecha al palo izquierdo del arquero Gastón Olveira.



Los ánimos se estaban caldeando, el juego fuerte en Nacional generó dos amonestados en el equipo antes que terminara el primer tiempo. En la etapa complementaria, la visita adelantó sus líneas e intentaba ser un equipo corto, atacando en bloque. Al minuto 3, un pase en profundidad de Baldomero Perlaza, le quedó la pelota a Andrés Andrade quien con pierna derecha no aprovechó el contraataque. El remate fue desviado.



Sobre el minuto 9, Brayan Córdoba terminó golpeado y el técnico encargado Pompilio Páez decidió ingresar a Ewil Murillo, quien tenía su debut con el conjunto verdolaga. El conjunto visitante presionaba en campo contrario, mientras que River le bajaba las revoluciones al juego. Al minuto 43, Yerson Candelo con un remate de media distancia exigió al arquero Olveira.



Al minuto 44, un tiro de esquina cobrado por Matías Alonso desde el sector derecho, el centro le queda en el corazón del área a Sebastián Píriz, quien con pierna derecha marcó el tercero que sentenciaba la clasificación para el equipo uruguayo.

Al final, Nacional se despide de la Copa Suramericana dejando muchas incógnitas contra un River muy ordenado que fue efectivo y como premio se va a la siguiente fase, para medirse con el ganador de la serie entre Sol de América de Paraguay contra Universidad Católica de Chile.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8