La Conmebol entregó este martes la programación completa de los partidos de la fase de grupos.

Atlético Nacional hará parte del Grupo H. Iniciará como visitante el próximo miércoles 5 de abril, jugando en Santa Fe (Argentina), casa de Patronato.

El calendario de Nacional

Kevin Mier se va lesionado del clásico entre Nacional y Medellín.

Fecha 1

Patronato vs Nacional

Día: Miércoles, 5 de abril de 2023

Hora: 5:00 pm

Estadio: Brigadier General Estanislao López

TV: Espn / Fox



Fecha 2

Nacional vs Melgar

Día: Jueves, 20 de abril de 2023

Hora: 7:00 pm

Estadio: Atanasio Girardot

​TV: Fox Sports / ESPN / Paramount



Fecha 3

Nacional vs Olimpia

Día: Martes, 2 de mayo

Hora: 7:00 pm

Estadio: Atanasio Girardot

TV: ESPN / Star +



Fecha 4

Melgar vs Nacional

Día: Miércoles, 24 de mayo de 2023

Hora: 9:00 pm

Estadio: Monumental

​TV: ESPN / Star +



Fecha 5

Olimpia vs Nacional

Día: Jueves, 8 de junio de 2023

Hora: 7:00 pm

Estadio: Manuel Ferreira

TV: ESPN / Star +



Fecha 6

Nacional vs Patronato

Día: Martes, 27 de junio de 2023

Hora: 7:00 pm

Estadio: Atanasio Girardot

TV: ESPN / Star +

