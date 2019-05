Las razones de un nuevo fracaso de Nacional en la Suramericana

Atlético Nacional vive un año fatal: se despidió temprano de la Copa Libertadores y ahora también se fue de la Copa Suramericana, en la que no tuvo la jerarquía para dejar afuera a Fluminense, que le pasó por encima en Río y aguantó después en Medellín. Estas son las causas de la eliminación:

1. El desastroso comienzo en Río de Janeiro. En la primera media hora en el Maracaná, Nacional fue un equipo sin fútbol, sin defensa y sin alma. No se comió media docena porque Fluminense, en el segundo tiempo, bajó el ritmo, en especial, después del penalti que le tapó José Cuadrado a Yony González.



2. El bajo nivel de algunos referentes. Jugadores que estaban para marcar diferencia y ayudar a levantar a Nacional no respondieron como debían: Déiver Machado (que ni siquiera fue titular el partido de vuelta), Aldo Ramírez, Vladimir Hernández, Pablo Ceppelini... Y otros, como Daniel Bocanegra, tuvieron un mal día en Río.



3. Ni convencimiento ni ideas claras. A Paulo Autuori lo ratificaron tras perder 1-3 con Cali, incluso después de que el DT puso su cabeza a disposición de los directivos. Los primeros que no se veían convencidos eran los jugadores, que en Brasil no le respondieron. Y en Medellín, el equipo sucumbió víctima de su propio desorden: Hernán Barcos se fue a una banda a tirar centros, Cristian Mafla acabó jugando de 9 por andar lesionado... Así es imposible remontar una serie.



4. Ni buena nómina ni buena suerte. Nacional tiene, tal vez, la nómina más floja de los últimos años, como consecuencia de sus errores administrativos: los refuerzos llegaron tarde, después de que el TAS les concedió una medida cautelar para inscribir jugadores. Y a eso se suma que las lesiones se ensañaron con el plantel. En el juego contra Fluminense terminaron jugando Cristian Moya y Brandon Caicedo porque no había más.



