¡Como si fuera en casa! Nacional se impuso en la Copa Libertadores

Atlético Nacional venció este jueves por 2-0 a la Universidad Católica por la primera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores en un partido en el que los colombianos se impusieron con comodidad a un equipo que hoy fue poco profundo. Las anotaciones fueron obra de Andrés Felipe 'el Rifle' Andrade y del goleador Jefferson Duque antes de que finalizara el primer tiempo.



El encuentro se disputó en el Hernán Ramírez Villegas, de Pereira, donde los 'Verdolagas' fueron locales porque su casa, el estadio Atanasio Girardot, está siendo arreglado de cara a la Copa América que se disputará a mitad de año.



Lo invitamos a leer: (Se sacudió la Vuelta a Colombia: hay nuevo líder)

Facebook Twitter Linkedin

Alexandre Guimaraes, técnico de Atlético Nacional. Foto: Dimayor - Vizzor Image

El juego arrancó con un ritmo muy lento, pero con un dominio muy marcado del conjunto colombiano que comenzó a asentarse en terreno contrario impulsado por Andrade y por Jarlan Barrera, la dupla que da creatividad.



La UC, entre tanto, apostó por hacer daño por las bandas por donde se proyectaron José Fuenzalida y Raimundo Rebolledo, que buscaron, sin mucho éxito, hacer daño con sus centros que buscaban al argentino Fernando Zampedri. Pese a algunos acercamientos locales, con un remate que atajó el portero Matías Dituro y otro que salió desviado, el partido se encendió al minuto 39 cuando, en una jugada atípica, Duque mandó un centro que le llegó a Andrade, que apareció solo a espaldas de los defensores rivales y mandó el balón al fondo de la red.



El equipo chileno, dirigido por Gustavo Poyet, tuvo su única oportunidad en primer tiempo con un fortísimo remate del centrocampista Maximiliano Núñez en un tiro libre que pasó rozando el horizontal de la portería de Aldair Quintana.



Sin embargo, la ilusión de la Católica se rompió en el minuto 46, en el ocaso de la etapa inicial, cuando Barrera y Andrade se juntaron con Baldomero Perlaza, que lanzó un pase filtrado para Duque que, cuando entro en el área, no perdonó y celebró su segundo gol en esta edición de la Copa Libertadores.



En el segundo tiempo, los dirigidos por Poyet trataron de atacar y tuvieron su única oportunidad con un remate de Fuenzalida que atajó Quintana al 57. Tras esa jugada, el estratega uruguayo movió el tablero e hizo cuatro cambios -ingresó a Juan Cornejo, Diego Valencia, Juan Leiva y Diego Buonanote- para tratar de cambiar el rumbo del partido pero no lo consiguió, pues el encuentro, como en la primera mitad, volvió a caer en el vacío.



Los 'Verdolagas' controlaron el juego y al final el club chileno terminó con 10 porque Gonzalo Tapia, que había ingresado en el intermedio, se lesionó al minuto 79 y su equipo ya no tenía más cambios. En la segunda jornada, que se disputará la próxima semana, la UC recibirá el jueves a Argentinos Juniors, mientras que los colombianos visitarán el miércoles en Montevideo a Nacional.



EFE

Le puede interesar