Atlético Nacional decepcionó. Una decepción más grande que el Atanasio Girardot. No fue capaz de remontar la serie contra Olimpia de Paraguay. Lo intentó, pero no pudo. La derrota en la ida, 3-1, terminó siendo muy amplia. Este jueves, en Medellín, el equipo empató 1-1: no tuvo casta, no encontró la jerarquía, se le refundió la gloria, y se fue eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores.

Nacional se enfrentó a un marco de presión enorme, con el 3-1 en contra, con su publico expectante, con la crisis agudizada con la salida del DT Alejandro Restrepo, con un DT interino, Hernán Darío Herrera, enviado a hacer una hazaña, y contra un rival que no iba a regalar nada.

Flojo arranque de Nacional

Ya el arranque del partido fue decepcionante. No hubo un Nacional que reaccionara, que se levantara. Al contrario, fue un equipo errático, falto de claridad, y para colmo, tenía enfrente un rival paraguayo lleno de coraje, que no dejó de correr, aguantando con furia y de vez en cuando intimidando con jugadas rápidas.



Cada intento de creatividad de Jarlan o de Pabón era destrozado. Tuvo que venir Mantilla a probar con un remate de media distancia, sin riesgo y sin potencia, y luego Gómez, con más potencia pero igual sin riesgo. Esos intentos desesperados fueron una muestra de la nebulosa que tenía el equipo verde, que no lograba elaborar, ni filtrar, ni nada.



Y mientras tanto, Olimpia lanzó algunos ataques de mucho peligro. En una de esas el portero Mier salvó la caída de su arco cortando un centro rastrero que llevaba veneno. Fue un aviso, una demostración de que este equipo paraguayo aún podía generar más problemas.



Nacional se fue al descanso con más dudas que certezas, con más miedos que claridades. Los nervios empezaron a rondar el Atanasio Girardot.

Reacción de Nacional

Alguna solución tenía que tener el equipo. La buscó en el banco. Entró Andrés Andrade y necesitó un minuto para llenar de vida a Nacional con un zapatazo tremendo que tocó a un rival, luego de una pared con Jarlan, para mandar el balón a la red y poner el 1-0.



De inmediato el equipo de envalentonó. Su reacción fue feroz. Se lanzó al ataque con todas sus armas. Decidido a encontrar el gol que igualara la serie.



Nacional se perdió ese anhelado gol cuando Banguero no pudo conectar una gran oportunidad. Un defensor se le anticipó y mandó el balón al tiro de esquina. Pero el equipo estaba encima, se creció.



Andrade quería ser el héroe, no un héroe a medias sino total. Y por eso sacó otro remate poderoso que rebotó en el travesaño. La afición se agitó, elevó sus coros, el Atanasio se movía, se iba a caer.

La mala salida de Mier. Foto: AFP



Pero Nacional aún tenía que vivir mucho drama. En un tiro de esquina Mier soltó la pelota, otro error de portero, la pesadilla de la temporada, y en el rebote apareció Saúl Salcedo, a los 57 minutos, y anotó el gol del empate 1-1, y el Atanasio quedó mudo.



La batalla tomó tintes de hazaña. Nacional ya no necesitaba un gol más, ni dos, sino tres para evitar los penaltis. Y empezó el desperdicio,Jarlan mandó una buena oportunidad por arriba.



Nacional nunca bajó los brazos. Intentó por todos los medios acortar distancia, pero como era normal, el desespero y la angustia hicieron su tarea: en un encontronazo, el defensor Aguilar vio la tarjeta roja, también el paraguayo Paiva. Nacional caía en la trampa. Y el tiempo corría.



Nacional fue incapaz. El segundo gol no llegó. El tiempo se agotó y el equipo le dijo adiós al torneo internacional. El plantel de las figuras, el de Jarlan, el de Pabón, el de Gio (que no jugó), el de Mantilla, el de Duque... no pudo con Olimpia. Otro duro golpe para el fútbol colombiano.





DEPORTES