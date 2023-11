Atlético Nacional: este fue el insulto de Dorlán Pabón hacia el árbitro Wílmar Roldán

Atlético Nacional perdió el pasado domingo contra Independiente Medellín por 2-1. Sin embargo, el enfrentamiento entre el delantero Dorlán Pabón y el árbitro Wílmar Roldán se llevó los focos de atención y abrió una polémica en el Fútbol Profesional Colombiano.



Sin dudarlo un solo segundo, el experimentado árbitro, que venía de pitar el partido Argentina vs Uruguay en eliminatoria, le mostró la tarjeta roja al delantero de Atlético Nacional en el minuto 23 del primer tiempo.



Todo se originó por un penal que pitó el juez a favor del DIM gracias al VAR. Dorlan comenzó a hablarle a sus compañeros, al parecer refiriéndose al árbitro central, quien habría escuchado todo.

En un principio, no se sabía con exactitud las palabras del futbolista, desde el club explicaron qué le dijo: "Señor Roldán, con Nacional, siempre es lo mismo", alegando que nunca se lo dice al juez, sino a sus compañeros, y que no es una frase suficiente para una expulsión.



Sin embargo, este martes EL TIEMPO conoció de inmejorables fuentes que el experimentado artillero le dice a sus compañeros: "Déjenlo, déjenlo: está cagado", refiriéndose a Wílmar Roldán, quien estaba a escasos metros y decide expulsarlo en el clásico antioqueño.



De hecho, Jefferson Duque, compañero de Pabón en Nacional, se muestra sorprendido por la decisión y en el video de la transmisión se lee en sus labios: "Pero no te dijo nada".

Después de mostrar la roja, los jugadores de Nacional rodearon al árbitro para protestar y defender a Pabón, quien entregó la banda de capitán y salió del terreno de juego.

Reporte arbitral del Roldán y sanción a Pabón

Aunque no se conoce de forma oficial el reporte arbitral de Wílmar Roldán, el insulto "Déjenlo, déjendo: está cagado", habría sido consignado en el reporte que se envió a la Dimayor y que estudió el Comité Disciplinario de la Dimayor antes de publicar la sanción.



Según el boletín publicado por el ente rector del fútbol colombiano, Dorlan Pabón deberá cumplir tres fechas de sanción por la roja que vio contra Medellín, por lo que se perderá los dos juegos contra el América de Cali, por las fechas 3 y 4, y el clásico contra el DIM en la jornada 5. Regresará para el último encuentro del cuadrangular B de la Liga contra Millonarios. Además, el capitán verdolaga deberá pagar una multa de 3′480.000 pesos colombianos.

“Ser culpable de emplear lenguaje ofensivo grosero y obsceno contra el oficial del partido”, explicó la Dimayor en su resolución contra Dorlan Pabón.

Nacional busca reducir la sanción

EL TIEMPO supo por una fuente en Atlético Nacional que el club estudia la opción de reponer la sanción para ver si se puede rebajar las tres fechas que recibió el capitán del cuadro verdolaga.



El equipo antioqueño busca que Dorlan Pabón no se pierda tres de los cuatro juegos que restan del grupo B de los cuadrangulares de la Liga colombiana.



Por ahora, Atlético Nacional sigue con su preparación para la final de vuelta de la Copa Colombia que va a protagonizar el próximo jueves contra Millonarios en el estadio Atanasio Girardor.



Cabe destacar que en la ida, que se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios y Nacional empataron 1-1 con goles de Dorlán Pabón y Leonardo Castro.

DEPORTES

