Nacional hace la tarea y avanza sin problemas en la Copa Suramericana

El Atlético Nacional, líder de la liga colombiana, igualó 1-1 con el Huracán argentino este miércoles en Buenos Aires y con un marcador global de 4-1 avanzó a la segunda fase de la Copa Suramericana.

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio, exseleccionador de México y Paraguay, prácticamente habían sellado su pasaporte a la próxima instancia del torneo tras el triunfo por 3-0 logrado en la ida, disputada en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.



Con esta ventaja, Nacional se puso este miércoles rápidamente adelante en el marcador a través de un penalti convertido por Andrés Andrade en el minuto 15 tras una proyección del lateral Christian Mafla, que se desvió en la mano de Ezequiel Navarro y derivó en la sanción por parte del árbitro chileno Julio Bascuñán.



El conjunto local no dejó pasar mucho tiempo y en el minuto 21 llegó al empate tras un centro de Santiago Hezze que encontró un certero golpe de cabeza de Leandro Grimi, que en esa misma acción se sacó su hombro derecho de lugar, aunque completó el encuentro sin pedir el cambio y conviviendo con el dolor.



Huracán, penúltimo de 24 equipos en la Superliga Argentina, ahora suma 12 partidos consecutivos sin victorias, con 4 empates y 8 derrotas, la última de ellas el pasado sábado ante Aldosivi por 0-2.



El resto del encuentro no tuvo mayores ilusiones para la heroica tarde-noche del 'Quemero' ni tampoco para que el 'Verde' se llevara un triunfo como visitante. El defensa argentino Diego Braghieri fue uno de los bastiones de Atlético Nacional en esta serie, pues su firmeza permitió al conjunto colombiano no pasar sobresaltos en esta clasificación.



Atlético Nacional sueña con su octavo título internacional luego de haber conseguido dos Copas Libertadores (1989 y 2016), una Recopa Sudamericana (2017), dos Copas Merconorte (1998 y 2000) y dos Copas Interamericanas (1990 y 1997).



Asimismo, busca sacarse la espina que tiene en este torneo en el que llegó tres veces a la final y no pudo coronarse en ninguna de ellas: 2002, 2014 y 2016. Para Huracán, con el técnico Israel Damonte a la cabeza, lo que queda es terminar con el maleficio de las presentaciones sin victorias en las tres fechas que faltan de la Superliga y tener una buena actuación en la Copa de la Superliga, que le sigue en el calendario antes del final de la temporada.



EFE